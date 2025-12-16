Roberto Brasero avisa: "El invierno empezará con frío y nevadas, pero será más cálido de lo normal"

Mañana seguirán las lluvias en el este de España, pero en el resto se toman un descanso. Aunque no durará mucho, porque el jueves llega otro frente al noroeste y el fin de semana otro más atravesará la península, y esta vez con temperaturas más bajas. Pero, de momento, mañana no se repetirán esas precipitaciones persistentes y abundantes que estamos teniendo hoy en Extremadura y Andalucía.

Según los datos de AEMET, hasta las 18 horas de hoy se habían recogido 63 l/m² en Piornal (Cáceres) y 43 l/m² en Ceuta y en Grazalema (Cádiz). Abundantes también están siendo en el Port Olímpic de Barcelona, y en Badalona se ha llegado a inundar una estación de metro.

Mañana descansan las lluvias

Para mañana, en Extremadura y Andalucía, tendremos un día muy distinto, con nieblas matinales, pero luego con un sol que se irá abriendo paso para dejarnos una tarde muy distinta a la de hoy. Nieblas y algunas nubes también en la zona centro y norte de la península, pero sin lluvias, salvo algunas gotas hacia el Cantábrico oriental, pero ya no lloverá tanto en Asturias como también lo está haciendo esta tarde.

Donde sí continuarán sumando precipitaciones será en el este de España: una nueva borrasca dejará lluvias, y alguna tormenta fuerte, en el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y este de Castilla-La Mancha, así como en Baleares y Melilla. Posiblemente alguna tormenta deje también granizo en estas zonas, sobre todo en puntos de la Comunidad Valenciana y litorales y prelitorales de Cataluña. En estas áreas apenas cambiarán mañana las temperaturas; en Canarias bajan ligeramente, con cielos nubosos, y en el resto de España subirán, sobre todo en el suroeste peninsular, donde rozaremos los 20º en Badajoz o en Sevilla.

Un invierno más cálido de la media

Las temperaturas volverán a bajar este próximo fin de semana de la mano de un nuevo frente que viene con aire frío y que se notará sobre todo el domingo. Curiosamente, el domingo es el primer día del invierno: la estación comenzará astronómicamente a las 16 horas y 03 minutos, hora peninsular, y puede que lo haga con nevadas en nuestras montañas. Incluso a día de hoy no se puede descartar que nieve incluso en cotas por debajo de los 800 metros.

Y, curiosamente, también hemos conocido hoy la previsión estacional de AEMET para este invierno y nos habla de un escenario muy distinto, ya que se contempla un invierno con temperaturas por encima de la media de ese trimestre. Esta previsión se basa en probabilidades, y concretamente para el periodo que va del 1 de enero al 31 de marzo, la probabilidad de que sea un invierno cálido es de un 70% en Galicia, el Cantábrico, Baleares y Canarias, frente a un 20% de que sea normal y un 10% de que sea un invierno frío en estas zonas.

Para el resto de España, la probabilidad de que sea un invierno cálido es del 60%, un 30% de que sea normal y también un 10% de que sea frío, es decir, con temperaturas por debajo de la media, que en este periodo son las más bajas del año, como todos sabemos.

