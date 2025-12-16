Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una manga marina derriba el alumbrado navideño en La Cala de Mijas

El fenómeno registra vientos de 130 km/h, deja daños materiales y activa un operativo municipal.

Alumbrado en Mijas destrozado

Una manga marina que tocó tierra durante la madrugada ha provocado incidencias en el litoral de Mijas, con afectación principal en La Cala. El episodio, con rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora según estimaciones iniciales del Centro Meteorológico de Málaga, no ha dejado daños personales, pero sí desperfectos en mobiliario urbano, negocios, embarcaciones, arbolado y vehículos.

El alumbrado Navideño, afectado

El punto con mayor impacto se localizó en el bulevar de La Cala, donde parte del alumbrado de Navidad cayó tras ceder arcos, soportes y conexiones eléctricas. El Ayuntamiento de Mijas ha indicado que la empresa adjudicataria del servicio de iluminación ya analiza el alcance de los daños para restituir el montaje.

El momento de mayor intensidad se registró en torno a las 01.45 horas, cuando la fuerza del viento derribó parte de la estructura del alumbrado navideño.

Desde el inicio, las delegaciones de Servicios Operativos, Parques y Jardines, Policía Local y Bomberos han trabajado de forma coordinada para asegurar zonas con riesgo, retirar elementos dañados y recuperar la circulación en puntos afectados.

Además del derribo de la iluminación, el viento desplazó contenedores y provocó daños en vehículos. El balance municipal recoge ocho coches afectados entre La Cala y Las Lagunas.

El episodio también sacó varias embarcaciones del mar y las dejó tierra adentro, además de arrancar árboles pequeños y afectar a farolas en distintos puntos.

Los Bomberos de Mijas realizaron siete salidas, con intervenciones por caídas de árboles, vallas y otros elementos. A primera hora de la mañana permanecían dos equipos pendientes de retiradas de arbolado en otras zonas del municipio.

