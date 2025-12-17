Roberto Brasero avanza: "El descanso en las lluvias no durará mucho"

Otro frente llega este jueves por Galicia, donde las lluvias pueden ser persistentes en su fachada occidental y extenderse a toda la comunidad a lo largo de la jornada para llegar hasta el Oeste de Asturias y de la provincia de León, con nevadas en el noroeste de la cordillera cantábrica por encima de los 1800 m. Soplará además un fuerte viento de componente sur, que notarán en costas y montañas de Galicia, en el área cantábrica y en el alto Ebro.

En el caso de las costas viene acompañado de mar de fondo que obliga a activar los avisos de nivel naranja para en toda Galicia del cantábrico por un temporal costero que se prolongará también el viernes.

Regresa la calma al este

En el Mediterráneo todo lo contrario: todavía quedan algunos chubascos y se prolongan los avisos de nivel amarillo hasta las 7h de la próxima madrugada en el norte de Alicante, sur de Valencia y la ciudad autónoma de Melilla. Pero a lo largo del jueves ya deberían ir a menos, así como el viento fuerte que ha estado soplando en la zona y podemos decir que en el este de España el tiempo el jueves ya recupera la calma después de estos días tan agitado: anoche descargaron las nubes más de 60 l/m² en municipios afectados por la DANA como Catarroja o Paiporta donde a las alcantarillas todavía les cuesta recibir esas cantidades de agua a juzgar por las imágenes que nos llegaban desde allí esta mañana.

Jueves de numerosas nieblas

El jueves también destacarán las numerosas nieblas que podrán aparecer a primera hora en muchas zonas del interior peninsular desde el Miño hasta el Guadalquivir. Y en algunos casos pueden ser persistentes como en Castilla y León, Castilla-La Mancha o la Comunidad de Madrid.

Aquí los bancos de niebla matinales darán paso a esas nubes medias y bajas que mantendrán el cielo gris durante buena parte de la jornada e impedirán que suban las temperaturas en la zona centro. Sin embargo, en el resto de España sí sumamos algún grado más por la tarde. Algunas de las máximas previstas: 18º en Murcia y en Bilbao, 17º en Sevilla, en Valencia y en Santander; 9º en Ávila y 19º en Palma.

