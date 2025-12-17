Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Previsión tiempo

Roberto Brasero avanza: "El descanso en las lluvias no durará mucho"

El jueves será un día de numerosas nieblas en el interior de la península y de viento fuerte en Galicia y el Cantábrico, donde se prepara otro temporal costero.

La previsión del jueves 18 de diciembre

Roberto Brasero avanza: "El descanso en las lluvias no durará mucho" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Otro frente llega este jueves por Galicia, donde las lluvias pueden ser persistentes en su fachada occidental y extenderse a toda la comunidad a lo largo de la jornada para llegar hasta el Oeste de Asturias y de la provincia de León, con nevadas en el noroeste de la cordillera cantábrica por encima de los 1800 m. Soplará además un fuerte viento de componente sur, que notarán en costas y montañas de Galicia, en el área cantábrica y en el alto Ebro.

En el caso de las costas viene acompañado de mar de fondo que obliga a activar los avisos de nivel naranja para en toda Galicia del cantábrico por un temporal costero que se prolongará también el viernes.

Regresa la calma al este

En el Mediterráneo todo lo contrario: todavía quedan algunos chubascos y se prolongan los avisos de nivel amarillo hasta las 7h de la próxima madrugada en el norte de Alicante, sur de Valencia y la ciudad autónoma de Melilla. Pero a lo largo del jueves ya deberían ir a menos, así como el viento fuerte que ha estado soplando en la zona y podemos decir que en el este de España el tiempo el jueves ya recupera la calma después de estos días tan agitado: anoche descargaron las nubes más de 60 l/m² en municipios afectados por la DANA como Catarroja o Paiporta donde a las alcantarillas todavía les cuesta recibir esas cantidades de agua a juzgar por las imágenes que nos llegaban desde allí esta mañana.

Jueves de numerosas nieblas

El jueves también destacarán las numerosas nieblas que podrán aparecer a primera hora en muchas zonas del interior peninsular desde el Miño hasta el Guadalquivir. Y en algunos casos pueden ser persistentes como en Castilla y León, Castilla-La Mancha o la Comunidad de Madrid.

Aquí los bancos de niebla matinales darán paso a esas nubes medias y bajas que mantendrán el cielo gris durante buena parte de la jornada e impedirán que suban las temperaturas en la zona centro. Sin embargo, en el resto de España sí sumamos algún grado más por la tarde. Algunas de las máximas previstas: 18º en Murcia y en Bilbao, 17º en Sevilla, en Valencia y en Santander; 9º en Ávila y 19º en Palma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

La previsión del jueves 18 de diciembre

Roberto Brasero avanza: "El descanso en las lluvias no durará mucho"

Garajes inundados

La lluvia inunda la zona cero de la DANA: alcantarillas colapsadas, garajes anegados y calles como ríos

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa: "El invierno empezará con frío y nevadas, pero será más cálido de lo normal"

Alumbrado en Mijas destrozado
Temporal Mijas

Una manga marina derriba el alumbrado navideño en La Cala de Mijas

Mercedes Martín
La previsión

Mercedes Martín avanza una semana de lluvias en España y avisa: "Se esperan nevadas copiosas en el Sistema Central"

El paso de 'Emilia' en Tenerife deja rachas de viento de hasta 146km/h en Izaña y nieve en El Teide
Borrasca

La borrasca Emilia deja la mayor nevada en Tenerife desde 2016

La borrasca Emilia ofrece su cara más en el Parque Nacional del Teide.

Rescate en Villarreal
Borrasca Emilia

Complicado rescate a una pareja tras quedar atrapada en su coche en Villarreal tras las fuertes lluvias

La semana arranca con un nuevo episodio de inestabilidad, con lluvias muy intensas en el área mediterránea y un frente atlántico entrando por el noroeste. Una pareja ha tenido que ser rescatada tras quedare atrapada en su vehículo en la localidad de Villarreal.

Imagen un panel informativo del Ayuntamiento de València advierte del nivel rojo y de evitar los desplazamientos

Tarragona activa la alerta roja por lluvias mientras Castellón y Murcia quedan en aviso naranja

Sánchez pide precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil ante los avisos por lluvias en Almería y Valencia

Alerta roja en Valencia y Almería: advierten de un alto riesgo de inundaciones y el ajuntament decreta el cierre de colegios

Tenerife

Piscinas naturales: Lugares paradisíacos que se transforman en trampas mortales

Publicidad