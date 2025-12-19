Llegan los efectos de la masa de aire polar: "Navidad con lluvia, nieve y frío"

¿Tendremos una blanca Navidad? Es la pregunta que muchos nos hacen, y mirando a las previsiones a largo plazo, podemos decir que como poco será mucho más blanca que las últimas y además más fría de lo que estamos acostumbrados. Y todo gracias a la llegada de una masa de aire polar y del paso de frentes atlánticos. Las nevadas serán abundantes en zonas de montaña, y aparecerán más débiles en capitales del norte por encima de los 700m y del centro por encima de los 1.000m. La nieve también podrá caer en las sierras de Albacete, el interior de Murcia y el este de Andalucía durante la próxima semana.

Masa de aire polar

Desde hoy mismo comenzaremos a sentir sus efectos, con una primera bajada de las temperaturas prácticamente generalizada. A lo largo del fin de semana seguirán bajando, para dejarnos un domingo muy frío. Tanto que será más frío de lo habitual para un 21 de diciembre. Esta tendencia de bajas temperaturas se mantendrá durante la próxima semana. Por tanto, las primera semana de estas navidades tendrá temperaturas que seguirán quedando por debajo de lo habitual. Es decir, tendremos una primera semana de navidad más fría que la de los últimos años. Tocará preparar el mejor abrigo.

Viernes con frente frío

Hoy tenemos un frente frío recorriendo el país. Está dejando lluvias débiles, pero prácticamente generalizadas. Al margen sólo se quedarán en Galicia, la Comunidad Valenciana y el sur de Canarias. Por la tarde las lluvias podrán ser fuertes, con avisos activos en Huelva, y Málaga. También podrán descargar con fuerza en Extremadura. En este viernes podemos tener las primeras nevadas, de momento restringidas a la cordillera cantábrica, donde podrá nevar a partir de los 1.200m de altura. Obligando a activar el aviso de nivel amarillo en el norte de León y de Palencia. Además, el fuerte oleaje, vuelve a activar los avisos naranjas por parte de AEMET, por olas que podrán superar los 7m de altura.

Lluvia y nieve

Durante el sábado las lluvias van a seguir llegando desde el oeste, en general serán débiles y de nuevo apenas rozarán el este del país. Mañana las temperaturas apenas bajarán, y tampoco lo hará la cota de nieve, así que seguirá nevando en la cordillera Cantábrica y norte de Castilla y León. El domingo la nieve se abre paso con un nuevo descenso térmico, y la llegada de más sistemas frontales. La cota de nieve se desploma hasta los 700m en el norte, los 1.000m en el centro y los 1.200m en el sur. La nieve está asegurada en los principales sistemas montañosos. Además, podrá aparecer en capitales de la meseta norte, Castilla-La Mancha, en Huesca y en municipios del norte de la Comunidad de Madrid. Nevadas que, si no cambian los pronósticos, seguirán produciéndose durante la primera semana de estas navidades, prácticamente en las mismas zonas. Respondiendo a la pregunta inicial podríamos tener unas blancas navidades.