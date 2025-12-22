Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Bajas temperaturas

El avance de César Gonzalo: Una masa de aire polar para recibir el Gordo de Navidad y con nevadas en el norte

Se mantienen los avisos por nevadas en la cordillera Cantábrica, León, Soria, Segovia y en los pirineos. Las precipitaciones, más débiles que las de ayer, repetirán en el norte e irán abandonando Cataluña y Baleares. La nieve pierde protagonismo y lo gana el frío. En lunes con máximas tan gélidas como los menos de 5 ºC previstos en Madrid, Segovia, Albacete y Cuenca.

César Gonzalo

Masa de aire polar para recibir el gordo de navidad, y aún nevadas en el norte. | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

Empezamos la semana con una masa de aire polar y llegaremos al día de Navidad con una aún más fría de origen siberiano. Tocará abrigarnos en estas fechas como no habíamos hecho durante los últimos años. Además, seguiremos pendientes de las posibles nevadas, que, aunque más débiles seguirán cayendo en zonas del norte.

Tarde gélida

Hoy vuelven a bajar las temperaturas máximas, para dejarnos valores que son más propios de una madrugada de finales de año, que de una tarde de diciembre. Con valores, insistimos de temperatura máxima, de sólo 3 ºC en Ávila, Segovia y Soria; atentos a gélidos 4º en Madrid y Cuenca; Se quedará con unos menos extremos 7º en Lugo, Lleida y Cáceres. Rondarán los 12 ºC en el Cantábrico y A Coruña. Las más suaves se esperan con 15º en Sevilla y en Canarias con unos 20ºC.

Lunes con menos nevadas

Los avisos por nieve por parte de AEMET se reducen. Se mantienen activos en el interior de Asturias, de Cantabria, norte de León, zonas de sierra de Burgos, Soria, de Segovia y en los Pirineos. La cota de nieve rondará lo 900m en el norte y el sureste y los 800m en el centro. Las precipitaciones irán retirándose de Cataluña y Baleares. En cambio, continuarán en el Cantábrico, más débiles y esporádicas aparecerán en la meseta norte, especialmente por la tarde. Aún podría nevar débilmente en las sierras del este de Andalucía, de Albacete y en el interior de Murcia. En las islas Canarias también se esperan lluvias en el norte de las islas. En el resto del país será poco probable que nos encontremos con lluvias. Especialmente en el sureste en un lunes de grandes claros.

Previsión para Navidad

Mañana martes y durante el día de Nochebuena el frío no se marchará, pero será algo más llevadero. Se mantendrá la inestabilidad en el oeste con la llegada de algunas lluvias. Aún podrán darse nevadas, pero aparecerán en cotas más altas de unos 1.000m, al repuntar ligeramente las temperaturas. El miércoles, salvo en Andalucía y el extremo norte, predominarán los grandes claros. Llegaremos al día de Navidad con cambios importantes por que las lluvias se centrarán en las costas del Mediterráneo. La otra novedad será la llegada de una nueva masa de aire frío, en este caso siberiana, que nos dejará una noche del día de navidad y probablemente un viernes con lluvias y además nevadas en las montañas del este.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo

El avance de César Gonzalo: Una masa de aire polar para recibir el Gordo de Navidad y con nevadas en el norte

El tiempo

El invierno llega con frío intenso y nevadas en gran parte de España

La llegada del invierno trae fuerte oleaje, lluvias y nevadas con avisos en gran parte de España

La llegada del invierno trae fuerte oleaje, lluvias y nevadas con avisos en gran parte de España

La previsión del sábado 20 de diciembre
La previsión

Roberto Brasero alerta: "El domingo costará llegar a los 10º en buena parte de España"

La previsión del tiempo de César Gonzalo
Blanca navidad

Llegan los efectos de la masa de aire polar: "Navidad con lluvia, nieve y frío"

La previsión de Roberto Brasero para el comienzo del invierno: "Gélido inicio de las Navidades"
La previsión

La previsión de Roberto Brasero para el comienzo del invierno: "Gélido inicio de las Navidades"

Tenemos de nuevo un temporal costero en Galicia y el Cantábrico y mañana tendremos más lluvias. Pero a partir del domingo, sobre todo lo que tendremos será más frío: llega aire polar para estrenar el invierno como se merece.

La previsión del tiempo de César Gonzalo
Tiempo inestable

César Gonzalo: "Tendremos una Navidad con más frío del habitual y posibilidad de nevadas; vemos dónde"

Las temperaturas se mantienen estables este jueves. Hoy regresa la calma al Mediterráneo y el tiempo se complica en las costas del norte. Con aviso de nivel naranja por oleaje de más de 7m en las costas Gallegas y del Cantábrico. A partir del mediodía se esperan lluvias fuertes en el oeste de Galicia, se irán extendiendo a Asturias y el oeste de León. Será la avanzadilla de las precipitaciones de próximos días.

La previsión del jueves 18 de diciembre

Roberto Brasero avanza: "El descanso en las lluvias no durará mucho"

Garajes inundados

La lluvia inunda la zona cero de la DANA: alcantarillas colapsadas, garajes anegados y calles como ríos

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa: "El invierno empezará con frío y nevadas, pero será más cálido de lo normal"

Publicidad