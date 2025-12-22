El avance de César Gonzalo: Una masa de aire polar para recibir el Gordo de Navidad y con nevadas en el norte

Empezamos la semana con una masa de aire polar y llegaremos al día de Navidad con una aún más fría de origen siberiano. Tocará abrigarnos en estas fechas como no habíamos hecho durante los últimos años. Además, seguiremos pendientes de las posibles nevadas, que, aunque más débiles seguirán cayendo en zonas del norte.

Tarde gélida

Hoy vuelven a bajar las temperaturas máximas, para dejarnos valores que son más propios de una madrugada de finales de año, que de una tarde de diciembre. Con valores, insistimos de temperatura máxima, de sólo 3 ºC en Ávila, Segovia y Soria; atentos a gélidos 4º en Madrid y Cuenca; Se quedará con unos menos extremos 7º en Lugo, Lleida y Cáceres. Rondarán los 12 ºC en el Cantábrico y A Coruña. Las más suaves se esperan con 15º en Sevilla y en Canarias con unos 20ºC.

Lunes con menos nevadas

Los avisos por nieve por parte de AEMET se reducen. Se mantienen activos en el interior de Asturias, de Cantabria, norte de León, zonas de sierra de Burgos, Soria, de Segovia y en los Pirineos. La cota de nieve rondará lo 900m en el norte y el sureste y los 800m en el centro. Las precipitaciones irán retirándose de Cataluña y Baleares. En cambio, continuarán en el Cantábrico, más débiles y esporádicas aparecerán en la meseta norte, especialmente por la tarde. Aún podría nevar débilmente en las sierras del este de Andalucía, de Albacete y en el interior de Murcia. En las islas Canarias también se esperan lluvias en el norte de las islas. En el resto del país será poco probable que nos encontremos con lluvias. Especialmente en el sureste en un lunes de grandes claros.

Previsión para Navidad

Mañana martes y durante el día de Nochebuena el frío no se marchará, pero será algo más llevadero. Se mantendrá la inestabilidad en el oeste con la llegada de algunas lluvias. Aún podrán darse nevadas, pero aparecerán en cotas más altas de unos 1.000m, al repuntar ligeramente las temperaturas. El miércoles, salvo en Andalucía y el extremo norte, predominarán los grandes claros. Llegaremos al día de Navidad con cambios importantes por que las lluvias se centrarán en las costas del Mediterráneo. La otra novedad será la llegada de una nueva masa de aire frío, en este caso siberiana, que nos dejará una noche del día de navidad y probablemente un viernes con lluvias y además nevadas en las montañas del este.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.