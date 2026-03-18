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Borrasca 'Therese'

Suspendidas las clases en Canarias por la borrasca 'Therese'

Se suspenden las clases presenciales en todas las islas y se mantendrá la jornada telemática para el jueves y viernes

Therese prev&eacute; dejar en Canarias vientos de hasta 70 km/h, olas de 4 metros y un frente fr&iacute;o a partir de este mi&eacute;rcoles

Therese prevé dejar en Canarias vientos de hasta 70 km/h, olas de 4 metros y un frente frío a partir de este miércolesEUROPAPRESS

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Toñi Galván
Publicado:

Los centros educativos deberán permanecer cerrados y cambiar la actividad lectiva a modalidad telemática este jueves 19 de marzo en todas las islas de la provincia occidental -Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro- y la isla de La Graciosa. En esta última isla le decisión es por fenómenos costeros adversos. Tampoco habrá clase en Gran Canaria el jueves por la tarde y noche. El viernes 20 de marzo se suspenden las clases presenciales en todas las islas y se mantendrá la jornada telemática.

La Consejería asegura que esta medida afecta también a la labor del personal no docente, de administración y servicios. Educación ha tomado esta decisión después de una reunión mantenida con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas para evaluar la situación por la borrasca Therese. El objetivo es evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, y en particular a la comunidad educativa.

El viernes se mantendrá a modalidad telemática toda la jornada en el conjunto del archipiélago. Esta medida afecta también a la labor del personal no docente, de administración y servicios.

Desde el martes la Consejería había recomendado a los centros educativos que estuvieran prevenidos: recomendando la revisión de las canaletas y vías de desagüe de agua, manteniéndolas libres de elementos que puedan obstruirlas y revisar elementos susceptibles de ser afectados por el viento.

También la Universidad de La Laguna, en Tenerife, ha suspendido su actividad académica y administrativa presencial a partir de este jueves, debido a la situación de alerta por fuertes lluvias, que se suma a las ya declaradas por viento y fuerte oleaje, y viento declarada por el Gobierno de Canarias por la borrasca Therese.

Esperando a 'Therese'

La Aemet emite un aviso especial por la borrasca Therese: riesgo de inundaciones por 300 litros por metro cuadrado en Tenerife y La Palma. La agencia alerta de un episodio de "tiempo adverso" hasta el domingo: el agua acumulada por las lluvias provocará crecidas de barrancos y deslizamientos de tierra. Los episodios más intensos se darán a partir de este jueves y se prolongará, al menos, hasta el próximo domingo día 22.

Esta acumulación de agua podría derivar en:

  • Crecidas de barrancos e inundaciones locales en zonas bajas.
  • Deslizamientos de tierra con potencial afección a las vías de comunicación.
  • Nieve en cumbres de La Palma y Tenerife, con una cota que descenderá hasta los 1.800-1.900 metros.
  • Vientos de 90 km/h y temporal marítimo

A partir de este jueves, el centro de la borrasca provocará un giro del viento a componente oeste y suroeste. Se prevén rachas superiores a los 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas, y de 70 km/h en el resto de las zonas. La intensidad del viento podría ocasionar la caída de ramas, árboles y daños en infraestructuras. En el mar, las olas podrían alcanzar los 5 metros.

Ante tal situación, se ha activado los Planes de Emergencia en muchos municipios. Se han cerrado senderos y accesos a zonas rurales y parques naturales, así como suspendidas actividades al aire libre. Los primeros estragos de la borrasca ya se han hecho notar en las conexiones aéreas, con la cancelación de unos 20 vuelos.

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