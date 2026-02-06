El 'muro' del mar de Noruega, uno de los responsables del mal tiempo en la Península

España está encadenando semanas de lluvias. El paso constante de borrascas, la llegada de la nieve o el aire frío provoca que muchos se pregunten cuándo volverá a aparecer el sol. Aunque este tiempo es lo habitual en la estación de invierno, la meteorología ha creado unos fenómenos poco habituales en la Península Ibérica. La capacidad de absorción de agua ya está en el límite; las inundaciones han afectado a varios puntos, pero la lluvia sigue cayendo con fuerza.

Una de las causas es el mar de Noruega. Durante las últimas semanas, se ha producido un "muro" de altas presiones que ha hecho que el mal tiempo sea empujado hasta España.

Así actúa el "muro" del mar de Noruega

El anticiclón que se ha amarrado entre Groenlandia y Escandinavia ha provocado que las corrientes atmosféricas hayan tenido un cambio en su comportamiento. Este muro ha hecho presión desviando las borrascas que, normalmente, ocurren en el norte durante esta época del año, hacia latitudes más bajas de Europa, afectando, por tanto, a toda la parte oeste, desde las Islas Británicas, pasando por Francia y alcanzando la Península Ibérica. Así pues, los frentes atlánticos han estado siguiendo una autopista directa, encadenando borrasca tras borrasca y trayendo gran cantidad de agua debido a la vaporización del agua que adquieren los ríos atmosféricos desde el Caribe o desde las corrientes polares atlánticas.

¿Cambiará el tiempo en España?

La llegada de un clima más estable depende de la caída del muro del mar de Noruega. Según los últimos modelos, ese clima estable tardará en llegar unos días o incluso unas semanas. Por el momento, los radares meteorológicos ya pronostican la llegada de un anticiclón de las Azores que puede alcanzar España dando una tregua.

Este anticiclón podría anticipar que las corrientes están volviendo a retomar su rumbo habitual, pero necesita que el muro del mar de Noruega caiga para que en el clima se produzca el cambio definitivo. Esta situación se prevé que ocurra para mediados de febrero, pero en cuestiones de meteorología, las previsiones siempre podrían cambiar.

Previsión semanal

Según las previsiones semanales, tanto esta semana como la siguiente seguirán siendo lluviosas en buena parte del país, con especial incidencia en la mitad occidental y la fachada atlántica. En el Mediterráneo, las lluvias se alternarán con días más tranquilos.

