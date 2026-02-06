Mercedes Martín: "Un nuevo temporal azotará las zonas más castigadas del sur"

En plena saturación del terreno y con varios embalses desembalsando agua, la lluvia no da tregua. El patrón de inestabilidad se mantiene, impulsado por la borrasca Leonardo, que ha seguido enviando frentes activos hacia la Península.

Las precipitaciones han sido localmente fuertes y persistentes en Andalucía, la zona centro y Galicia, con acumulaciones especialmente significativas en áreas montañosas expuestas al flujo del oeste y suroeste. A este escenario se suma el deshielo en cotas medias, lo que eleva el riesgo de crecidas y escorrentías rápidas en cuencas de la vertiente atlántica y mediterránea, especialmente en Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

Leonardo se aleja esta tarde

Este viernes, la borrasca Leonardo comienza a debilitarse de forma progresiva, aunque las lluvias siguen dejando registros destacados. Grazalema acumula ya más de 50 l/m²; Padrón, 34; Bailén, casi 33; y Olvera y Lora de Estepa rondan los 30 litros por metro cuadrado. También se superan los 28 litros en puntos de Málaga y Pontevedra.

El viento del suroeste mantiene la intensidad, con rachas muy fuertes en el sur y el este peninsular, Baleares y zonas del litoral noroeste y la cordillera Cantábrica.

El temporal marítimo se mantiene, con fuerza 8 en Baleares y Galicia y olas que pueden alcanzar los siete metros. La entrada de aire más frío hará descender la cota de nieve por debajo de los 1.000 metros en el noroeste y la situará entre 1.200 y 1.400 metros en el resto. Lo que dará lugar a nevadas en las próximas horas.

Borrasca 'Marta': avisos por lluvias, nieve y viento

Mañana sábado llegará un nuevo tren de frentes asociado a la borrasca Marta, que volverá a intensificar el episodio, especialmente en el tercio sur, donde el suelo ya no admite más agua.

Según los avisos activados por AEMET, se podrán registrar acumulados de 40 l/m² en 12 horas en amplias zonas del interior y hasta 80 l/m² en 12 horas en sectores del centro y sur peninsular. En puntos del sur podrían alcanzarse o incluso superarse los 100 l/m² en 24 horas, con riesgo importante en áreas ya castigadas.

Los modelos concentran los mayores acumulados en el oeste y sur de Andalucía, especialmente en las Béticas y el entorno del Estrecho, pero también en amplias zonas de Andalucía occidental, el norte de Extremadura y el oeste de Galicia, donde el flujo húmedo del suroeste seguirá incidiendo con fuerza.

En las Béticas, a barlovento del flujo dominante, no se descartan acumulados superiores a 150 l/m² si las precipitaciones se vuelven persistentes. Grazalema y la serranía de Ronda volverán a situarse entre las zonas más afectadas, aunque otras áreas del oeste andaluz y del interior extremeño también podrían registrar cantidades importantes.

También habrá avisos por nevadas en sistemas montañosos del norte y del centro peninsular, con espesores que podrían alcanzar los 20 cm en torno a los 1.200 metros, y acumulaciones de 10 cm a 1.000 metros en sectores del este.