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"No es 40 de mayo, pero guarden el sayo", César Gonzalo avisa de que el calor durará 2 semanas más

Los avisos por calor se extienden al este de las Islas Canarias y regresan a las comunidades del Cantábrico. Seguimos en mayo pero el calor veraniego continúa con nosotros.

César Gonzalo

No es 40 de mayo, pero guarden el sayo. Como poco el calor durará 2 semanas más. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
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Según el refranero, hasta el 40 de mayo no podemos guardar el sayo. Pero este año ya podemos decir que lo pueden ir guardando, aunque no estamos a 9 de junio. Es lo que nos dicen los modelos de predicción. En concreto los mapas de anomalías de temperatura, que resumen en una imagen el calor de los próximos 7 días. Nos indican que por lo menos hasta el 8 junio seguiremos con ambiente de pleno verano. Así que el sayo puede ir al armario perfectamente.

Pequeña DANA

Mucho se habla de las altas presiones que dejan estos días calurosos, no sólo aquí también en gran parte de Europa y del Reino Unido. Pero también merece mención que tenemos una DANA, ubicada sobre Galicia. No rebajará el calor, pero sí nos deja ambiente inestable en el noroeste del país.

De nuevo hoy se activan los avisos por fuertes tormentas en el oeste de Castilla y León, A Coruña, Lugo y Asturias por posibles chubascos fuertes, granizadas e intensas rachas de viento. Más débiles también se esperan algunas tormentas en el entorno de los Pirineos. En el resto predominarán los cielos soleados. Aunque estarán acompañados de calima en el oeste de la península y en Canarias. Mientras tanto el fuerte viento de levante se mantendrá en el área del Estrecho.

Llega a Canarias

Las altas temperaturas se extienden a las islas Canarias, con avisos activos en el Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura donde podrán superar los 34ºC. Nivel amarillo que también aparece en Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco. En el resto seguimos con valores veraniegos para finales de mayo.

Mucho calor en el oeste y centro peninsular, con 38° en Badajoz, 37° en Sevilla y hasta 35-36° en Toledo, Córdoba o Cáceres. Sigue siendo llamativo en el norte los 35° en Bilbao, Lleida o Logroño; Los más de más de 30° en buena parte del Cantábrico. En el Mediterráneo, es donde quedarán por debajo de los 30 ºC al igual que en las costas gallegas.

Más calor

Si le levantamos la vista para el resto de la semana, vemos que a partir del miércoles el calor se intensifica. Es decir, esperamos aún temperaturas más altas, que podrán rozar los 35ºC en el centro, y posiblemente alcanzar los 40 ºC. Son cifras propias de la canícula veraniega. Que además nos seguirá dejando noches tropical. Lo dicho, podemos guardar el sayo, aunque aún no estemos a 40 de mayo.

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