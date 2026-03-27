La odisea de David Jiménez recorriendo a pie el perímetro de la península ibérica

Nadie se había atrevido a hacerlo hasta que David Jiménez se puso en marcha el pasado verano en la localidad tarraconense de Salou. Por delante 6.200 kilómetros sin una fecha de retorno. Al final fueron 256 días fuera de casa en los que durmió en su tienda de campaña donde buenamente podía.

"He dormido en búnkeres, iglesias, pueblos abandonados, cuevas, cementerios, edificios abandonados donde nadie osaría a entrar ni loco", nos ha contado a Antena 3 Deportes en una entrevista exclusiva.

Dentro de la mejor experiencia de su vida, según sus propias palabras, hubo algunos momentos de dificultad como cuando sufrió un esguince en Galicia, que lo puso contra las cuerdas. También en Aragón, en Los Monegros, lo pasó muy mal al quedarse dos días sin agua: "Acabé bebiendo de un aspersor de riego y la consecuencia fue una diarrea".

Por el camino conoció al amor de su vida, Sara, y a miles de sus seguidores que le han hecho más fácil el viaje con su apoyo en todos los sentidos, por ejemplo con comida, al disponer sólo de diez euros diarios para subsistir.

Una media de 25 km diarios

Tras andar una media de 25 kilómetros diarios al llegar la noche y acampar se encontraba con unos compañeros que no eran del todo agradables. "Te vienen jabalíes, lobos, zorros, oyes ruidos...". Con esos invitados, nos ha dicho, tenía que convivir, pero para David el miedo no existe y nada le iba a hacer abandonar de esta aventura... que no va a ser la última.

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