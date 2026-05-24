Mercedes Martín: "El verano se adelanta: llegan los primeros 40 ºC de la temporada"

Dejamos atrás un fin de semana cálido, que ya ha dejado récords de calor en varios puntos del país. El 22 de mayo, San Sebastián alcanzó 33,4 ºC y superó su anterior récord de mayo, situado en 33,2 ºC en 1996. Bilbao llegó a 36,4 ºC, igualando el récord registrado en mayo de 2017.

También se han batido récords de temperatura mínima alta. El 23 de mayo, Gijón registró 18,0 ºC, frente a los 17,5 ºC de mayo de 2023; Lugo alcanzó 15,0 ºC, por encima de los 14,8 ºC de mayo de 1999; y Rota llegó a 22,9 ºC, superando los 22,3 ºC de mayo de 2012.

Y la próxima semana será aún más calurosa. A partir del lunes, el anticiclón se reforzará sobre la Península y ambos archipiélagos, y dará paso a varios días de sol en prácticamente todo el país. Solo quedarán algunas nubes en el Cantábrico y en zonas de montaña del norte, donde no se descarta algún chubasco aislado.

Lo más destacado será el ascenso progresivo de las temperaturas. El calor irá a más día tras día, sobre todo en el oeste, el centro y el sur peninsular. En el valle del Guadalquivir, Extremadura y Castilla-La Mancha se superarán ampliamente los 35 ºC.

En Badajoz podrían rozarse los 40 o incluso 41 ºC entre el miércoles y el jueves, valores históricos para un mes de mayo. Toledo rondará los 37 ºC y Logroño podría alcanzar registros similares a mitad de semana.

El calor también llegará al norte. En la costa del País Vasco se esperan días de sol y máximas de más de 32 ºC, con valores cercanos a los 35 ºC en algunos puntos del interior.

La responsable de esta situación será una dorsal anticiclónica, acompañada de aire cálido en altura. Una configuración más propia de julio que de finales de mayo.

En Canarias también subirán las temperaturas, especialmente en las islas orientales, donde podrán superarse los 34 ºC en zonas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Además del calor, el levante seguirá soplando con fuerza en la provincia de Cádiz, especialmente en el Estrecho.

Imagen del mapa con las temperaturas máximas. | Antena 3 Noticias

¿Hasta cuándo este verano adelantado?

Todo apunta a que esta situación de tiempo estable y temperaturas muy altas podría acompañarnos hasta finales de junio, aunque no de forma continua. Entre medias podrán llegar irrupciones temporales de aire más fresco.

La próxima semana llegarán masas de aire extraordinariamente cálidas para mayo. Según ha confirmado AEMET, en algunas zonas de España serán más cálidas que cualquiera de las registradas por estas fechas en el periodo 1991-2020.

Un episodio de calor anómalo que afectará también a buena parte de Europa occidental.

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