El calor veraniego será aún más fuerte: César Gonzalo avisa que las temperaturas seguirán subiendo.

El calor no entiende de fronteras, con temperaturas veraniegas que están pulverizando los récords de temperaturas del Reino Unido y Francia. Ambiente caluroso de julio que se extiende por toda Europa, de la mano de un 'domo de calor', que podríamos traducir por un caluroso anticiclón, y que seguirá con nosotros. Además promete dejarnos aún temperaturas más altas, sí aún más calor para los próximos días.

Martes estival

Seguimos con temperaturas totalmente anómalas para finales de mayo. Hoy volverán a rozarse los 40ºC en el valle del Guadiana, con hasta 39º en Badajoz y Guadalquivir con 37º en Sevilla. También se alcanzarán los 35º en Córdoba, Toledo, Jaén, Bilbao, Logroño o Zaragoza. Mucho calor igualmente en el interior del norte, con 33º en Valladolid, Pamplona y Girona. Los avisos de AEMET vuelven a activarse en Asturias, Cantabria, y el este de Canarias por máximas que podrán superar los 34º medidos a la sombra. También se activan en Badajoz valores de más de 38º. La única zona del país donde los termómetros darán un respiro será en el oeste de Galicia, con máximas de hasta 27º en Pontevedra.

Estabilidad total

La DANA que se encontraba en el noreste, va tendiendo a desaparecer. Por eso predominarán los cielos soleados. Tendremos algunas nubes de tipo alto decorando nuestros cielos. También la calima aparecerá en el oeste de la península y de en Canarias. Únicamente por la tarde se esperan algunos chubascos en el norte de las islas Canarias. En las sierras del centro y de la cordillera Cantábrica, no se puede descartar que llegue a formarse alguna tormenta puntual. Mientras tanto el viento seguirá alcanzando rachas fuertes en área del Estrecho, donde se activa el aviso de nivel amarillo por rachas de viento que puedan superar los 70 km/h.

Y lo que está por venir

A partir de mañana, las temperaturas volverán a subir. Mañana lo harán de forma acusada en Galicia, el incremento será ligero en el resto. Así llegaremos a un jueves en el que se prevén unos calurosos 35º a la sombra en el centro. Mucha atención a los 37º previstos en el valle del Ebro. Se prevén máximas de hasta 39º a la sombra en Badajoz y el Guadalquivir. Y seguirán por encima de los 30º en el Cantábrico. Durante el fin de semana es probable que aún añadamos algunos grados más a nuestros termómetros. Mucha precaución que las últimas tardes de mayo empezarán a resultar sofocantes.

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