El Gobierno cesa a la presidenta de la Aemet, María José Rallo, "a petición propia"

Poco más de dos años llevaba María José Rallo al frente de la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Fue en diciembre de 2023 cuando fue nombrada por el Consejo de Ministros tras ocupar el puesto de secretaria general de Transportes y Movilidad.

Este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado, a petición propia, su cese como presidenta de la Aemet. El pasado martes, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, lo planteó y finalmente fue deliberado el martes en el Consejo de Ministros.

Su cargo pasa a disposición de Hugo Morán, titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, como órgano de gobierno, mientras que la dirección de la agencia asumirá las funciones ejecutiva.

La nueva organización trae nuevas direcciones funcionales en la dirección de la Aemet como la Dirección de Tecnología e Infraestructuras y la Dirección de Producción Meteorológica y Ciencia Aplicada, que permitirá potenciar tanto las capacidades tecnológicas como el desarrollo científico de la agencia.

Al igual que la Dirección de Estrategia y Relaciones con Usuarios que se dedicará a la mejora de la interacción con los ciudadanos y sectores usuarios de la información meteorológica. No obstante, el texto también revisa el funcionamiento de los órganos colegiados, como el Consejo Rector y la Comisión de Control, contemplando la posibilidad de establecer una Comisión Permanente.

El nuevo Estatuto

El pasado 26 de marzo, la agencia de meteorología, tras meses de conflicto laboral acordó con los sindicatos "mejoras de retribuciones" con el fin de "compensar puestos de trabajo, responsabilidad, horas extra y refuerzo de plantilla", entre otros asuntos.

Ahora, tras la publicación del nuevo Estatuto de la Aemet, el Gobierno reorganiza la agencia para reforzar su capacidad de respuesta ante los retos actuales. La nueva estructura "refuerza la gobernanza" de esta y reorganiza su funcionamiento técnico, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que señala que el cambio de estructura conlleva el relevo de María José Rallo, "tras haber solicitado su cese tiempo atrás, y a petición propia, por motivos personales".

El documento se adapta su marco normativo a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y actualiza sus referencias jurídicas, sus instrumentos de planificación y su funcionamiento interno. Así mismo, además de añadir mejoras técnicas y organizativas que optimizaran su actividad como proveedor de servicios meteorológicos, la agencia se alienará con el régimen jurídico vigente del sector público institucional.

La modificación del organigrama de la agencia, que introduce una separación entre las funciones de gobierno y las funciones ejecutivas, en línea con el modelo previsto en la Ley 40/2015, es una de las principales novedades.

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