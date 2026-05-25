Roberto Brasero avisa: "Esta semana llegan los 40º C"

En estos últimos días se han repetido las tormentas, algunas fuertes, en zonas de Galicia, Asturias o León. Una pequeña DANA se ha colado entre la dorsal de calor que nos tiene atrapados -y que se extiende a Francia y el Reino Unido, donde por cierto están hablando estos días de ola de calor- generando estos chubascos tormentosos hasta hoy lunes incluido.

Este martes se retira la DANA y ya no se esperan tormentas significativas, más allá de las nubes que irán creciendo a lo largo del día y puedan dejar algún chaparrón aislado en las montañas del centro o del norte, más probable hacia los Pirineos.

Seguirá soplando del viento de levante en el estrecho y buena parte de la provincia de Cádiz y tendremos calima, o polvo en suspensión, en las islas orientales de Canarias. Por lo demás, será un día soleado y sobre todo caluroso: las temperaturas serán en general como las hoy… o incluso más altas.

Más calor

Mañana tan solo se esperan descensos en el norte de Galicia y la costa occidental asturiana, mientras que en el resto de España o no cambian las temperaturas o incluso suben un poco más, como el caso de Canarias, el este de Castilla y León o el sur de Extremadura. En Badajoz podrían llegar a los 39º a la sombra y vuelven a activarse los avisos por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana. Seguirá activos también en Cantabria y País Vasco por máximas de 34º -hoy en el Aeropuerto de Santander se han registrado más de 36º- todos ellos avisos de nivel amarillo.

Y seguirán subiendo

El miércoles se producirá un repunte de las temperaturas en la mayor parte de la península y Canarias. Según los datos de AEMET tendremos noches tropicales, es decir, por encima de 20° en puntos del área mediterránea, Andalucía y Extremadura. Por el día se superarán los 34° en el interior de las comunidades cantábricas, en el nordeste, en la zona centro y en la mitad sur. De hecho, no es descartable que Bilbao o Zaragoza superen los 36°, que Sevilla y Córdoba alcancen los 37° e incluso que Badajoz roce los 40°. Será una jornada sin precipitaciones en general, aunque por la tarde puede haber algún chubasco con tormenta en zonas de montaña de la mitad norte.

Es probable que esta subida de las temperaturas continúe durante el jueves, que sería, por lo tanto, una jornada excepcionalmente cálida para el mes de mayo: Madrid capital amanecerá con más de 20° y alcanzará unos 35º, la misma cifra que probablemente alcancen Palencia, Zamora o Bilbao. Sevilla rondará los 39º o 40° el jueves, y es probable que Badajoz incluso llegue a superar esa cifra, según las previsiones que maneja la agencia estatal.

El viernes será una jornada, de nuevo, muy calurosa, con valores en general similares a los del día previo o incluso ligeramente más altos en la mayor parte del país. ¿Y para el fin de semana? Pues ya veremos si bajan por el extremo norte, que es una probabilidad, pero lo más probable a día de hoy es que en el resto de España despidamos el mes de mayo con unas temperaturas igual de calurosas, es decir, propias de pleno verano.

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