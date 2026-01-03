La borrasca Francis activa las alertas: lluvias torrenciales, nieve en cotas bajas y frío invernal

La llegada de la borrasca Francis mantiene este domingo en alerta a buena parte de España.

Situada entre el Estrecho de Gibraltar y el oeste del mar de Alborán, la borrasca está provocando una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con lluvias intensas, nevadas a cotas bajas y vientos fuertes, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Lluvias persistentes en el sur y sudeste

Las precipitaciones más intensas se concentran en los tercios sur y sudeste de la Península, especialmente en áreas del golfo de Cádiz y el sur peninsular.

En estos puntos podrían superarse los 80 litros por metro cuadrado, lo que aumenta el riesgo de acumulaciones de agua y problemas puntuales en zonas urbanas y cauces secundarios.

La Aemet recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios en las horas de mayor intensidad.

Nevadas en el norte y noreste

El temporal trae consigo nevadas destacadas en el norte y noreste, con especial incidencia en la Cordillera Cantábrica, el sector oriental del Sistema Central y, de forma puntual, en áreas llanas de la meseta Norte.

La cota de nieve podría situarse entre los 400 y 500 metros en las primeras zonas montañosas, mientras que en el Sistema Central se esperan nevadas en torno a los 800 metros.

También se prevén episodios de nieve en zonas de la Ibérica y el Pirineo oscense, en cotas inferiores a los 1.000 metros.

Aviso amarillo por nieve en Cantabria, Burgos, León y Palencia

La Aemet ha activado el aviso amarillo por nieve en Cantabria, donde la cota podría descender hasta los 600 metros y dejar acumulaciones de hasta cinco centímetros en algunos puntos.

En Castilla y León, la alerta afecta a Burgos, León y Palencia, con previsión de que la cota de nieve alcance también los 600 metros al final del día.

Se pide máxima precaución en carretera, especialmente en vías secundarias y pasos de montaña. Aun así, la nieve supone una buena noticia para estaciones como Alto Campoo, que prevé prolongar la temporada más allá del día de Reyes.

Descenso generalizado de las temperaturas

Las temperaturas máximas caerán de forma notable en la meseta Norte y el sistema Ibérico, mientras que las mínimas bajarán en zonas montañosas del centro y noroeste.

Se esperan heladas débiles en buena parte de la mitad norte y en montañas del sureste, que podrían ser moderadas o incluso fuertes en los Pirineos.

Viento intenso y situación en Canarias

El viento soplará de componente norte y este en gran parte del país, con cierzo en el valle del Ebro y rachas muy fuertes en zonas expuestas del Cantábrico occidental, Galicia y Alborán.

La tramontana será intensa entre el Ampurdán y Baleares.

En Canarias, predominarán los intervalos nubosos con lluvias débiles, más probables en las islas orientales y en las vertientes norte y oeste de las islas de mayor relieve.

