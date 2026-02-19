Roberto Brasero anuncia la llegada del anticiclón: "Será un fin de semana distinto a lo que venimos teniendo"

La borrasca Pedro ha entrado con fuerza en Francia por la zona de Las Landas, donde ha agravado una situación que ya tenían complicada en esa zona por el paso de las borrascas anteriores. Pero la borrasca avanza con buen ritmo y ya está a la altura de París.

A medida que se aleje de España dejaremos de notar sus efectos, pero todavía esta tarde tenemos avisos de nivel naranja por oleaje en Galicia y el Cantábrico y por viento fuerte que puede en el interior de Mallorca, el norte de Castellón y en la provincia de Tarragona, donde en su extremo sur se pueden superar los 120 km/h. Estos avisos seguirán vigentes hasta la próxima madrugada y luego, a lo largo del día de mañana, ya se irán desactivando.

Mañna habrá menos viento y más sol

En las primeras horas de este viernes aún tendremos algunas fuertes rachas de viento en Cataluña y Baleares y oleaje en el Cantábrico, pero irán claramente a menos a partir del mediodía. Quedarán también algunas lluvias por la mañana en el Cantábrico oriental y nevadas en la cara norte de Pirineos y seguirá nuboso hasta la tarde el resto del extremo norte y el norte de las Canarias. Pero antes de que acabe el viernes ya se irá despejando también en esas zonas.

La madrugada será más fría y el viernes amanecerá con heladas en el interior de la mitad norte, pero por la tarde las temperaturas serán superiores a las de hoy.

Suben las temperaturas

Para el fin de semana no espera un tiempo muy distinto al que hemos tenido hasta ahora en todo lo que va de año. Sin borrascas a la vista, será el anticiclón el que se posicione frente a Portugal para desde ahí protagonizar el tiempo de toda España durante todo el fin de semana y hasta el martes incluido.

Serán días en los que iremos sumando grados, sobre todo en las máximas, salvo a orillas del Mediterráneo, donde se mantendrán sin cambios. El sábado llegaremos a 22º en Sevilla y Murcia, hasta 20º en Teruel y Jaén. Y el domingo subirán más. Todo ello con un panorama de cielos soleados en todo el fin de semana y un ambiente que ya nos recordará a la primavera que está por llegar.

