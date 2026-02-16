Roberto Brasero avisa de un cambio radical en el tiempo: "Esta semana será distinta"

Esta semana será distinta. A lo largo de los próximos días se a ir instalando el anticiclón y desembocaremos en un viernes soleado y un fin de semana de temperaturas más elevadas. Antes nos queda un frente de lluvias que llega el miércoles, pero pasará rápido. Nada que ver con el tiempo que hemos tenido hasta ahora en lo que llevamos de año.

Las lluvias, por el norte

Este lunes estamos estrenando la semana con precipitaciones abundantes en el norte peninsular, sobre todo el cantábrico oriental y el alto Ebro Con nevadas en Pirineos en una cota de nieve que irá bajando a 1500m al final día. Con esa cota de nieve, relativamente alta, se producirá el deshielo de la nieve previamente caída con el consecuente aumento de caudales esta vez de los ríos del norte peninsular, atentos esta vez al Ebro. Siguen los vientos fuertes en el este peninsular y baleares y Temperaturas en general más altas.

Mañana más sol

Para el martes aún tenemos posibilidad de algunas lluvias débiles en el Cantábrico a primeras horas sobre todo porque luego enseguida irán desapareciendo: no será un día como el día de hoy. En Galicia sí pueden durar más y ahí con rachas de viento que todavía serán fuertes. En el este de España donde no para el vendaval, mañana debería perder fuerza el viento a lo largo del día.

En el resto de la península tendremos intervalos nubosos, sin lluvias, y estará más despejado hacia al mediterráneo, el sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias, aunque en el archipiélago tendremos todavía algo de calima. Las temperaturas nocturnas bajarán en el norte y subirán las temperaturas diurnas. En Valencia, Murcia y Castellón rondarán los 25º este martes.

Para el miércoles llega otro frente

El miércoles llega un frente que dejará cielos nubosos y lluvias en amplias zonas de la península, que no llegarán al tercio oriental peninsular ni a Baleares. Las precipitaciones serán, en general, débiles, algo más abundantes en el tercio norte, sobre todo en Galicia, donde podrán ser fuertes y persistentes y acompañadas de tormentas.

Nevará a partir de unos 1300-1500m en la mitad norte e incluso bajará la cota a los 1000-1100m por la tarde en el NW. Y es que el miércoles vuelven a bajar las temperaturas pero no será un día muy frío porque en el Cantábrico se van alcanzar los 18º-20º y en el sureste rozarán de nuevo los 25º. Tendremos avisos de nivel naranja por oleaje en Galicia y el Cantábrico pero esta vez el temporal no afectará al Mediterráneo y las lluvias no alcanzarán Andalucía.

Sol al final de la semana

El jueves ya habrá pasado el frente pero notaremos la llegada de una masa de aire frío y húmedo, que dará lugar a lluvias en Galicia, cantábrico y Pirineos con posibles tormentas en estas zonas y nevadas por debajo de los 1000 metros. El jueves sí hará más frío en general y el viento volverá a ser fuerte en el norte y este de la penísula y en Baleares. De Canarias se habrá alejado ya la calima.

Y a partir del viernes se impondrán de nuevo las altas presiones. Eso significa que volverán las heladas matinales y que luego tendremos nieblas y mucho sol. Y en principio este tiempo debería prolongarse para el fin de semana: ambiente frio de noche y mucho sol durante el día con temperatura más suaves.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.