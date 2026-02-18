Pedro, la borrasca, trae un breve temporal: César Gonzalo detalla todos los cambios del tiempo que llegan

Ha sido bautizada una nueva borrasca de gran impacto. Llegamos a la letra P de esta temporada, y le toca como nombre 'Pedro'. No nos afectará de lleno, pasará al norte de nuestro país. Será un 'minitemporal' comparado con lo hemos vivido durante las últimas semanas. Mañana sus efectos estarán pasando, y después lo que viviremos será un fin de semana primaveral con un domingo soleado y de 20ºC.

Descenso térmico

Uno de los primeros cambios de este miércoles es la bajada de las temperaturas. Lo notaremos durante la tarde, con valores que perderán hasta cinco grados. Tendremos unos 10 ºC en el centro como en Valladolid, Madrid y Guadalajara. Donde ayer rozaban los 18º hoy se quedarán con 13º, así sucederá en Toledo y Cáceres. A orillas del Cantábrico seguirán rozando los 17ºC. Las más altas serán los 26º de Murcia, los 25º de Santa Cruz de Tenerife y los 24º de Castellón. Mañana las temperaturas seguirán bajando. Para después recuperarse prácticamente de un plumazo en un viernes soleado.

Borrasca Pedro

En las costas del norte se activan los avisos naranjas por olas de más de 7 metros de altura. Se suma el fuerte viento, que sentiremos especialmente durante la tarde. Con avisos de nivel amarillo en el noroeste de la península, Albacete, Comunidad Valenciana, sierras de Almería, de Jaén y en Granada. El aviso asciende a naranja, riesgo importante, en Albacete y el interior de Murcia donde se podrán superar los 90 km/h.

Lluvias fugaces

También esperamos lluvias. Serán persistentes y puntualmente fuertes en el oeste de Galicia. Se extenderán acompañadas de tormentas al oeste de Asturias, y a última hora en Cantabria y el País Vasco. Castilla y León, Extremadura, Toledo y la Comunidad de Madrid vivirán un paso fugaz de las precipitaciones, que llegará a partir del mediodía. La nieve regresará al norte, habrá que estar atentos a las nevadas, que podrían darse durante esta próxima noche y madrugada. En la cordillera Cantábrica se prevén a partir de unos 1.100 metros. Los cielos despejados predominarán en el Mediterráneo, el sur de Andalucía y sur de Canarias. En el norte del archipiélago las nubes sí serán abundantes, en un día en el que la calima abandona las islas.

Adiós borrasca

El jueves comenzará con fuerte viento en el este y centro, con lluvias el extremo norte, incluso nevadas, y aún con fuerte temporal marítimo. Según avance el jueves el temporal irá perdiendo fuerza. De forma que nos olvidaremos del paso de esta borrasca, para recibir las altas presiones con su tiempo tranquilo para el resto de la semana.

