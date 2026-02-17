Roberto Brasero tranquiliza ante el nuevo temporal: "La borrasca Pedro será vista y no vista"

Tras un martes en el que hemos visto el sol en gran parte de España, no se esperan nuevos cambios para el miércoles. Vendrán de la mano de una borrasca que también lleva nombre propio: la borrasca Pedro.

Ha sido nombrada por el servicio meteorológico francés, ya que afectará sobre todo a Francia y aquí nos llegará, por un lado, el oleaje impulsado por la borrasca, que activará los avisos de nivel naranja para este miércoles en las costas de Galicia y del Cantábrico, ahí es donde más se notará el temporal de la borrasca Pedro, y también, por otro lado, un frente nuboso que irá entrando por el noroeste peninsular y dejará lluvias de nuevo mañana en más zonas de España. Esas lluvias sí podrán ser fuertes y abundantes en Galicia; más débiles en el resto de la mitad norte, con nevadas a partir de 1000 metros. Las precipitaciones podrán alcanzar Extremadura y la zona centro, pero ya serán de escasa entidad y no se esperan en Andalucía, a diferencia de las borrascas anteriores, ni tampoco en el Mediterráneo, donde predominará el sol. En Canarias tendremos menos calima.

Temperaturas en descenso

Pedro, la borrasca, también nos traerá más frío. Mañana bajan las temperaturas en el oeste y centro peninsular y apenas cambiarán en los extremos sur y este y en los archipiélagos. Hay que advertir que hoy las tenemos muy altas: hemos alcanzado los 26º en Manilva (Málaga) y en Totana (Murcia) y los hemos superado en Tejeda (Gran Canaria).

Será el jueves cuando, tras el paso de la borrasca, que será vista y no vista, notemos un nuevo descenso generalizado de las temperaturas, que ya no serán tan cálidas en el sur y volverán a ser frías en el norte, y aquí con nevadas a partir de solo 700 metros, ya que bajará también la cota de nieve, aunque las precipitaciones ya serán inferiores a las del miércoles, limitándose a zonas de la mitad norte y, sobre todo, montañas y aledaños. En el resto tenderá a poco nuboso, aunque de nuevo con fuertes vientos en el este de España.

Los embalses, como nunca

Esta borrasca Pedro no durará tanto ni generará tantos avisos como otras que hemos tenido; podríamos decir que pertenece a la dinámica propia del invierno y no a ese río atmosférico que han propiciado las borrascas encadenadas que han llegado en el último mes desde el Atlántico y que, por cierto, han llenado nuestros embalses. Literalmente. Algunos están desaguando todavía e incrementando el caudal de sus ríos aguas abajo, provocando desbordamientos en algunos pueblos, pero podemos decir ya que este es el invierno con mayor cantidad de agua embalsada en la historia hidrológica de nuestro país.

Tenemos a día de hoy en España unas reservas de 46.229 hectómetros cúbicos: el 82,5% de la capacidad total. El anterior récord era de febrero de 2014, cuando llegaron al 82,1%, con 45.438 hm3 de agua embalsada. En esta última semana han subido otro 5 por ciento. Y, para hacernos una idea, basta pensar que la media de nuestros embalses en los últimos 10 años en esta misma fecha es del 54,6%... ¡estamos casi 30 puntos por encima! El tren de borrascas último ha dejado más de 14.000 hm3 en nuestros embalses, el equivalente a llenar 4 veces y media el embalse de La Serena, el más grande de España.

La borrasca Pedro

España y Francia, además de otros países, tienen la misma lista para nombrar las borrascas, ya que pertenecen al mismo grupo predictivo en que se divide Europa, el grupo suroeste. En este caso, ha sido Meteo-France el que ha tirado de la lista para nombrar esta borrasca que a ellos afectará con más fuerza. Es la primera vez desde que se nombran las borrascas (desde el año 2017) en que llegamos a la letra P en una fecha tan temprana y, si se nombra una borrasca más, se igualaría el récord de la temporada más activa y aún daría tiempo a que surgiera otra más y batir ese récord.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.