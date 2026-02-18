Roberto Brasero: "Adelanto primaveral para el fin de semana"

Ya tenemos con nosotros a la borrasca Pedro; en realidad, sus efectos, ya que la borrasca en sí se dirige a Francia, pero su tránsito por el Golfo de Vizcaya, paralela al litoral cantábrico, hace que la notemos también en España. Por un lado, nos afecta con un frente frío que ha entrado con lluvias por Galicia y ha ido recorriendo la mitad norte; por otro, con el oleaje que arrastra la borrasca hacia nuestras costas del norte; y, por último, con el viento que de nuevo hemos estado siendo en las últimas horas al acercarse la perturbación y que seguiremos notando aún más esta noche y mañana.

Fuerte viento y más frío

Este jueves vamos a tener menos lluvias en general porque el frente de la borrasca ya habrá pasado, pero tras el frente llegará una masa de aire frío y húmedo que afectará, sobre todo, al norte de la península. Ahí seguirán las lluvias, en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y además llegarán nevadas al entorno de los Pirineos y cordillera cantábrica, a partir de tan solo 700 m, por lo que nevará no solo en las montañas, sino en zonas aledañas más bajas, aunque serán en las zonas altas donde se acumule más cantidad.

Por el sur, sin embargo, se empezarán a imponer las altas presiones y será un jueves soleado. Eso sí, todavía, a primeras horas de día, podría haber algunas lluvias en zonas de montaña del interior peninsular, aunque remitirán rápidamente y tendremos un ambiente más fresco que el de hoy a primera hora y también por la tarde.

El viento seguirá soplando con fuerza este jueves en el norte y este de la península, así como en Baleares. En zonas del este peninsular elevadas y expuestas al viento, las rachas podrán superar los 120 km/h, por lo que podrán ser rachas huracanadas. En Galicia y el Cantábrico continuará el mal estado de la mar, con olas de más de 7 metros.

A partir del viernes, sol

El viernes la borrasca Pedro ya se habrá alejado definitivamente y sus efectos ya irán aminorando: se impondrá el tiempo anticiclónico y tendremos cielos soleados en general, con precipitaciones acotadas únicamente al cantábrico oriental y Pirineos, donde podrá nevar a partir de 1300-1500 m.

Con los cielos despejados también serán más frías las madrugadas y podrá helar el viernes en zonas del norte y en el centro de la península. Pero por la tarde el ambiente será más suave, con una subida notable de las temperaturas en la mayor parte de España y ya en el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir se podrán superar los 20°, así como en Canarias.

Fin de semana primaveral

Estos cielos despejados y el tiempo estable, sin prácticamente lluvias ni vientos fuertes, continuará durante el fin de semana y el lunes. Será un fin de semana con mucho sol en prácticamente todos nuestros territorios y, si a este le sumamos unas temperaturas que continuarán subiendo de forma progresiva, podremos decir que tendremos un anticipo primaveral en el tiempo de España: el domingo, según los cálculos de la AEMET, las temperaturas estarán entre 5º o 10° por encima de lo normal para esta época del año; más normales serían en la segunda quincena de marzo o comienzos de abril.

Y, sobre todo, que encadenaremos varios días de sol y tiempo estable, sumando grados y sin sobresaltos de borrascas: ¡lo que no ha ocurrido hasta ahora en lo que llevamos de año!

