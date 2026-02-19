La borrasca Pedro se despide con frío, y en el este mucho viento: después llega un fin de semana de paseo

'Pedro' ya se encuentra en Francia. Desde allí esta borrasca se despedirá con un auténtico vendaval en el este de la península. Especial atención en el sur de Tarragona, según AEMET se podrán rebasar los 120 km/h y alcanzar puntualmente los 130 km/h. Por este motivo se suspende el tráfico ferroviario entre la Comunidad Valenciana y Cataluña, desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas. Dependerá de las condiciones meteorológicas, que se prolongue o no, esta medida.

Avisos del jueves

En Tarragona el aviso ascendía, cuando el reloj marcaba las 10:00 horas de la mañana, a nivel naranja. También se activa en el norte de Castellón y Baleares, donde podrá superar los 100km/h. En nivel amarillo encontramos Aragón y el resto de Cataluña. El temporal marítimo se mantiene, se espera oleaje de más de 7 metros de altura en las costas gallegas y cántabras.

Se aleja la borrasca

Las precitaciones irán disminuyendo en Galicia, Asturias, Cantabria el País Vasco y en los Pirineos. Podrán ser de nieve a partir de unos 900 metros, con aviso por nevadas que mantendrá en el norte de Huesca y de Cataluña. En la mitad norte veremos como poco a poco, según vaya disminuyendo el viento, aparecerán grandes claros. El sol va a predominar, pero, a pesar de ello, tendremos temperaturas en descenso.

Descenso térmico

No pasarán durante la tarde de los 8ºC en Segovia y Soria; Se quedarán con 10º en Guadalajara, Zamora, Pamplona y Lugo. Rozarán los 12ºC en Madrid, Toledo, Cáceres y Teruel. No pasarán de los 18ºC en el Guadalquivir, ni de los 21º en el Mediterráneo.

Fin de semana de paseo

El viernes aún tendremos algunas lluvias en el norte, pero lo que más sentiremos será que tras un amanecer más frío que el hoy con heladas, por la tarde las temperaturas empiezan a remontar. Seguirán subiendo durante el fin de semana, para dejarnos máximas de principios de primavera. Los 20ºC se rozarán en el centro, se superarán en el sur, y se superarán en el Mediterráneo. Con un sábado y domingo de cielos despejados, también en Galicia y en el Cantábrico. Resumido en una frase tendremos un fin de semana de paseo.

