Hola a las gafas de sol y adiós a los paraguas: César Gonzalo anuncia que llega el anticiclón con calor de primavera

Termina el tren de borrascas y vuelve el anticiclón. Será el responsable de los cielos despejados de los que vamos a disfrutar durante el fin de semana. Sol que será especialmente bienvenido en Galicia, y que el resto también agradeceremos. Además, hay que contar con temperaturas máximas, que nos dejarán tardes primaverales. Con valores que quedarán hasta 8º por encima de lo que tocaría a mediados de febrero.

Adiós lluvias

Aún las podremos encontrar en el norte del País Vasco, de Navarra e incluso dejando algunas nevadas débiles en los Pirineos. Precipitaciones que durante la tarde irán tendiendo a remitir. El fuerte viento que ayer fue protagonista en el este aún soplaba con fuerza durante la madrugada. Los avisos se han ido reduciendo, se mantiene el nivel amarillo en Tarragona, Castellón y en Girona por rachas que podrán superar los 70 k m/h. Además se suma el oleaje que en la región del Ampurdán podría rebasar los 4 metros de altura. La mala mar de días atrás se mantendrá, aunque mucho más reducida, en el Cantábrico oriental, desembocadura del Ebro y en Menorca. Los cielos nubosos, aunque con tendencia a dejar grandes claros, seguirán en el norte de la Península y del archipiélago canario. En el resto predominará el sol, que llega para quedarse.

Contraste térmico

Los que más han madrugado se han encontrado con ambiente muy frío en el interior. Las heladas matinales han regresado, especialmente en Castilla y León. Del frío amanecer pasaremos a una tarde con máximas que ascienden en toda la península. Esta tendencia se mantendrá durante el fin de semana, con tardes cada vez más cálidas.

Tardes primaverales

De nuevo las temperaturas diurnas subirán el sábado, para dar paso a un domingo de casi 20ºC en el centro. Con 18ºC previstos en Madrid, Burgos, Logroño, Lugo y Palma. Tarde a 20ºC en Segovia, Cuenca y Cáceres. Atención a los 22º de Teruel, Girona y Ourense. Las más altas se prevén en Murcia con 25º, y en Canarias con hasta 28º en Santa Cruz de Tenerife. Primavera por la tarde, pero a primera hora aún contaremos con amaneceres fríos y con heladas.

Gafas de sol

¡Cuánto hacía que no nos acordábamos de ellas! Tocará sacarlas por que los cielos despejados predominarán durante el fin de semana. Vamos con algunos matices. A primera hora hay que contar con nieblas en el interior. En el norte se podrá ver el paso de nubes de tipo alto, de las que no nublan los cielos, y solo los decoran. Además, en Canarias la calima regresará con abundancia de cara al domingo.

