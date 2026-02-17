Una nueva borrasca se acerca, mañana romperá la tranquilidad del anticiclón: la previsión de César Gonzalo

¡Ha salido el sol! Es lo que muchos compañeros han dicho al llegar a la redacción, así amanecía en gran parte del país. No era así en el Cantábrico, allí seguía lloviendo. Será por la tarde cuando los grandes claros llegarán al norte. En resto tendremos un día con tiempo tranquilo, anticiclónico, que se verá truncado mañana con la llegada de un frente atlántico.

Nueva borrasca

El miércoles el viento, el oleaje y la lluvia vuelven nuestro país. No llega otro mes de lluvias, tranquilidad, en algo más de 24 horas habrá pasado. Es más, después del paso de esta borrasca sin nombre, de momento, el anticiclón volverá con fuerza para quedarse.

Mini temporal

Mañana hay que contar con un miércoles con avisos por oleaje de nivel naranja en las costas del norte, podrán ver olas de más de 7 metros de altura. Vuelve los vientos del norte, alcanzarán rachas fuertes en gran parte de la península. Con avisos por rachas que rebasarán los 70 km/h en el sur y los 90 km/h en el norte. Las precipitaciones podrán ser persistentes enGalicia, recorrerán acompañadas de tormentas las comunidades del Cantábrico. Más débiles serán las lluvias en Castilla y León, La Rioja y Navarra. En el resto del interior su paso, será fugaz, puntual y débil. Con la llegada de este frente, las temperaturas bajarán. También lo hará la cota de nieve, que rondará unos 1.400 metros en el centro. Durante el jueves las lluvias, el viento y el oleaje irán remitiendo. En cambio, las temperaturas seguirán en descenso.

De anticiclón

Tras el mini temporal, el sol predominará en nuestro país de cara al fin de semana. Además, las temperaturas se recuperarán. Antes de todo esto nos queda esta jornada. Hoy las lluvias que han caído durante la mañana en el Asturias, Cantabria y País Vasco irán remitiendo, dejando una tarde de grandes claros. Cuanto más al sur y en el Mediterráneo, los cielos quedarán más despejados. El sol se verá enturbiado en Canarias, con la presencia de calima que durante la mañana será abundante. Después irá a menos. Tras el vendaval de la madrugada en las costas del norte se mantendrá el aviso amarillo por oleaje.

Sin frío

Las temperaturas máximas en este martes seguirán subiendo ligeramente. Las más altas se esperan en Murcia con 25º en la capital. Cerca se quedarán en el Mediterráneo. En el interior los 18ºC se alcanzarán en Logroño, Lleida y Córdoba. Más contenidas serán los valores en el centro, donde rondarán los 15º.

