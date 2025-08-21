La AEMET avisa de la llegada de una DANA: estas son las zonas en alerta

Aunque haya terminado la tormenta de calor, seguimos pendientes del clima. Entre los fenómenos más recientes están el de la fuerte tromba de agua que ha inundado parte de Cantabria. Un hecho que obligó a que se cerraran varios túneles y se complicaran los accesos en el centro urbano de Santander sin más incidencia.

En sus predicciones más recientes, la AEMET ha detallado que durante la jornada de hoy habría una DANA que mantendría una situación de inestabilidad en el tercio norte de la península y Baleares, con abundancia de cielos nubosos o cubiertos sin descartarse en puntos del sureste peninsular. Se estiman que vengan tormentas fuertes en el litoral y noroeste de Cataluña y Baleares. En la costa de Girona, la AEMET avisa del viento del norte y noroeste que podría alcanzar entre los 50 y 60 km/h e incluso olas de 2 a 3 metros.

¿Qué podemos esperar de cara al viernes 22 de agosto?

Según detalla la AEMET, se estiman chubascos y tormentas fuertes en Mallorca, Menorca, interior del sudeste peninsular. Además, habrá cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta que podrían ser localmente fuertes en los litorales de Cataluña durante la madrugada, algo que más tarde se puede repetir en Baleares. Durante la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en varias zonas del tercio oriental con previsión de chubascos y tormentas dispersos que pueden ser fuertes en el interior sudeste. Unas precipitaciones que surgirán de forma predominante en Castellón, Valencia, Alicante y parte de Albacete.

La predicción del fin de semana

En lo que respecta al sábado, sabemos que se será una jornada más estable, donde destacarán cielos poco nubosos y despejados, aunque habrá posibilidad de precipitación en litorales de la mitad norte del área mediterránea que pueden ser fuertes en litorales y prelitorales de Cataluña. También habrá probabilidad de chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional en el nordeste de Cataluña, Ibérica oriental y Mallorca, sin descartar zonas de montaña del este de la península.

En cuanto al domingo, el panorama cambia con aproximación y entrada de un frente atlántico en la Península con posible formación de una DANA. Existe la probabilidad de precipitaciones en el tercio norte, acompañadas de tormenta durante la tarde en el interior nordeste del país. Dentro de la incertidumbre, pueden ser localmente fuertes o persistentes en Navarra y norte de Aragón. Es menos probable que afecte a la mitad norte y tercio oriental de la península, junto a tormentas en el centro este e interior sudeste.

