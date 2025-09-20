La Aemet anuncia el final del calor en España: bajada de hasta 10 grados y fuertes tormentas este fin de semana

La llegada de una vaguada y una masa de aire frío pondrán punto final al verano en gran parte del país. Las lluvias más intensas se concentrarán en el norte y este peninsular, mientras las temperaturas caerán hasta 10 grados en solo 48 horas.

Septiembre arrancó con temperaturas superiores a los 35 grados en buena parte de España, pero este fin de semana se producirá un giro brusco hacia el otoño. Según la Aemet, la llegada de una vaguada atlántica acompañada de aire frío en este fin de semana, dejará descensos de más de 10 grados en las temperaturas de ciudades como Madrid, donde el domingo las máximas no superarán los 25 ºC.

El lunes y martes, algunas localidades del norte peninsular quedarán cerca de los 15 grados y en el centro apenas alcanzarán los 20ºC, mientras que solo en el Mediterráneo, Andalucía y Canarias se superarán los 30ºC.

Tormentas fuertes en el norte y este peninsular

Además del desplome de las temperaturas, el cambio de tiempo traerá lluvias intensas. Este sábado ya comenzarán en Galicia y se extenderán hacia Asturias, Cantabria y País Vasco, donde se esperan tormentas. También podrán registrarse chubascos en Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón.

El domingo, las precipitaciones se intensificarán en el este peninsular y llegarán a Navarra, Aragón, Cataluña y el interior norte de la Comunidad Valenciana. El Cantábrico será la zona con mayores acumulaciones, aunque también se esperan lluvias débiles en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com