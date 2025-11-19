El aviso de César Gonzalo: llega la masa de aire ártico con nevadas en cotas bajas y mucho frío

Ya está rozando el norte de la península, comienzan los primeros cambios por la llegada de la masa de aire ártico. Nos dejará temperaturas más que invernales, y además la previsión de nevadas en el norte a cotas muy bajas.

Cotas bajas

Durante la tarde de este miércoles llegarán las primeras nevadas, hoy no serán especialmente abundantes, podrán caer a partir de unos 1.000 metros en el entorno de la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Con avisos activos en el norte de Cataluña, de Aragón, de León, e interior de Asturias por acumulaciones de más de 10 cm. La situación se complica mañana jueves, baja la cota de nieve, nevará a partir de los 600 a 800 m y además lo con más fuerza. Ya sí se esperan importantes acumulados en el tercio norte. El día más complicado será el viernes, con una cota de solo 400 m en la cordillera Cantábrica y Alto Ebro. Cota que se situará solo a 600 a 800 m en Castilla y León. Según la propia AEMET la nieve caerá en capitales del norte y además podrá afectar importantes vías de comunicación. Habrá que estar muy atentos a la previsión.

Precipitaciones en el norte

En este miércoles las lluvias recorrerán el norte de Galicia y a lo largo del día irán llegando a Asturias, Cantabria y País Vasco. De cara a la tarde aparecerán en los pirineos, y comenzarán a dejar nevadas en las montañas del extremo norte. En el resto en cambio tendremos cielos prácticamente despejados, con la excepción de Canarias donde se espera un día de nubes y claros. Además, el viento del norte, responsable de estos cambios y de acercarnos esta masa de aire polar, alcanzará rachas fuertes en el Cantábrico oriental, valle del Ebro, Girona y Galicia.

Desplome térmico

Si la nieve será noticia durante lo que queda de semana, también lo serán las temperaturas. Seguirán bajando hasta el próximo sábado al menos. Durante la noche y madrugada las heladas se van a extender, por la tarde las máximas quedarán por debajo de los 10ºC en centro y norte durante el próximo viernes, será el día más frío. Hoy han vuelto a bajar, tendremos máximas frías, que no pasarán de los 10ºC en Castilla y León, de los 13º en el centro de la Península. En las comunidades del Cantábrico, rondará los 14º a 15º. Las más suaves las encontraremos hoy en el sur, donde llegarán a rozar los 20ºC.

