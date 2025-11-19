No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.
Temporal invernal
El aviso de César Gonzalo: llega la masa de aire ártico con nevadas en cotas bajas y mucho frío
Primeros avisos por nevadas en el interior de Asturias, León y en los Pirineos. Las lluvias recorrerán las comunidades del Cantábrico y el norte de Galicia. En el resto predominio de tiempo estable y soleado, con fuerte viento en el norte y temperaturas en descenso. Tras una madrugada de heladas llega una fría tarde en casi todo el país.
Ya está rozando el norte de la península, comienzan los primeros cambios por la llegada de la masa de aire ártico. Nos dejará temperaturas más que invernales, y además la previsión de nevadas en el norte a cotas muy bajas.
Cotas bajas
Durante la tarde de este miércoles llegarán las primeras nevadas, hoy no serán especialmente abundantes, podrán caer a partir de unos 1.000 metros en el entorno de la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Con avisos activos en el norte de Cataluña, de Aragón, de León, e interior de Asturias por acumulaciones de más de 10 cm. La situación se complica mañana jueves, baja la cota de nieve, nevará a partir de los 600 a 800 m y además lo con más fuerza. Ya sí se esperan importantes acumulados en el tercio norte. El día más complicado será el viernes, con una cota de solo 400 m en la cordillera Cantábrica y Alto Ebro. Cota que se situará solo a 600 a 800 m en Castilla y León. Según la propia AEMET la nieve caerá en capitales del norte y además podrá afectar importantes vías de comunicación. Habrá que estar muy atentos a la previsión.
Precipitaciones en el norte
En este miércoles las lluvias recorrerán el norte de Galicia y a lo largo del día irán llegando a Asturias, Cantabria y País Vasco. De cara a la tarde aparecerán en los pirineos, y comenzarán a dejar nevadas en las montañas del extremo norte. En el resto en cambio tendremos cielos prácticamente despejados, con la excepción de Canarias donde se espera un día de nubes y claros. Además, el viento del norte, responsable de estos cambios y de acercarnos esta masa de aire polar, alcanzará rachas fuertes en el Cantábrico oriental, valle del Ebro, Girona y Galicia.
Desplome térmico
Si la nieve será noticia durante lo que queda de semana, también lo serán las temperaturas. Seguirán bajando hasta el próximo sábado al menos. Durante la noche y madrugada las heladas se van a extender, por la tarde las máximas quedarán por debajo de los 10ºC en centro y norte durante el próximo viernes, será el día más frío. Hoy han vuelto a bajar, tendremos máximas frías, que no pasarán de los 10ºC en Castilla y León, de los 13º en el centro de la Península. En las comunidades del Cantábrico, rondará los 14º a 15º. Las más suaves las encontraremos hoy en el sur, donde llegarán a rozar los 20ºC.
