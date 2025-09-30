El litoral de Valencia pasa de alerta roja a naranja con el aviso de lluvias intensas: se mantienen suspendidas las clases

La noche no ha sido fácil para algunos puntos del litoral mediterráneo. Especialmente Valencia, donde no querían revivir lo ocurrido hace 11 meses atrás. Están viviendo estas horas de incertidumbre y temor. El riesgo es extremo y emergencias pide precaución. Los colegios seguirán cerrados este martes en Catarroja, donde la alerta se mantiene.

Durante la noche han caído más de 200 litros por metro cuadrado en muchos lugares de Valencia. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. La AEMET reduce la alerta, pero mantiene los avisos naranjas en Valencia y Alicante por fuertes lluvias y tormentas.

Los bomberos han estado achicando agua durante la madrugada de garajes inundados. En Sueca han limpiado las alcantarillas. Mientras, todos los ojos vigilan el barranco del Poyo, en Paiporta. Se ha ido llenando en las últimas horas, de forma controlada.

Los bomberos de Valencia realizaron durante la tarde del martes unas 50 intervenciones, entre ellas cuatro rescates en la zona de Cullera y Sueca, donde se han registrado trombas de agua, según Emergencias de la Generalitat.

Carreteras cortadas

La lluvia también ha obligado a cortar carreteras durante la noche. La Dirección General de Tráfico informa de que seis carreteras están cerradas en Baleares, Castellón, Teruel y Murcia, todas ellas secundarias.

Baleares

Está cortada la EI-800, en Ibiza

Castellón

Está cortada la CV-137, en Càlig

Está cortada la CV-200, en Almedíjar

Está cortada la CV-1486, en Cabanes.

Teruel

Está cortada la TE-V-8301, en Las Parras de Castellote

Está cortada la RM-B10, en Ulea.

En Cataluña desactivan el plan Inuncat

Protección Civil ha desactivado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Catalunya (Inuncat) tras el episodio de fuertes lluvias que ha dejado "récords de lluvia" en las comarcas del Baix Ebre y El Montsià (Tarragona), según informa la Generalitat en un comunicado.

Las acumulaciones de agua más importantes se han producido en los municipios tarraconenses de Amposta (303.4 litros), Mas de Barberans (216.6) y Els Alfacs (208.8). Se han enviado tres alertas de protección civil a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y los Agents Rurals han hecho seguimiento y vigilancia de los caudales de ríos, rieras y barrancos, ante la posibilidad de crecidas repentinas.

El plan Inuncat se mantiene en prealerta porque "todavía existe la posibilidad de lluvias fuertes" esta madrugada y hasta este martes por la mañana en el Baix Ebre y El Montsià.

También en Aragón se han desactivado los avisos por fuertes lluvias. Los vecinos de Zaragoza poco a poco intentan volver a la normalidad.

Tiempo inestable para hoy

Este martes se mantendrá la inestabilidad en el centro este y en el sureste de la península y en las islas Baleares. Según la Aemet, se registrarán precipitaciones y tormentas fuertes en los litorales de Valencia, Alicante, Cartagena, Mallorca y Pitiusas.

Por la tarde se forme abundante nubosidad de evolución en las mitades sur y sureste, con posibles chubascos dispersos. En cuanto al tercio noroeste peninsular, se espera que el tiempo sea estable y que los cielos estén poco nubosos.

