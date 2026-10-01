Suspenden las clases en Valencia este viernes por los avisos de lluvias torrenciales

Las previsión meteorológica ha cambiado en las últimas horas: Hoy hay aviso naranja en Valencia hasta las 18:00 horas y a partir de esa hora cambia a rojo, se podrían acumular 250 litros en 12 horas. De cara a mañana, se mantienen activos los avisos rojo y naranja por lluvias intensas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. En este sentido, a las 10:02 de la mañana, ha sonado el ES ALERT en la capital del Turia, donde alerta de la situación y pide precaución, evitar desplazamientos y alejarse de cauces y barrancos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido adelantar la salida del alumnado a las 15:00 horas y suspender la actividad en los centros educativos durante el viernes. Esta medida incluye a la Universidad Popular, los Centros Ocupacionales, la enseñanza reglada y no reglada, así como los Centros de Mayores y Centros de Juventud.

La Consellería de Educación anunciará en las próximas horas el nombre de todos los centros a los que afecta la medida, y el número total de alumnos.

Parques, jardines y espacios culturales, cerrados

Las restricciones también afectan a otros espacios y actividades de la ciudad. Parques, jardines y cementerios permanecerán cerrados, mientras que las bibliotecas, museos y centros culturales cesarán su actividad desde las 15:00 horas.

El Jardín del Turia, por su parte, cerrará a partir de las 12:00 horas. En el Parque Natural de la Devesa-Albufera se ha cerrado la Casa Forestal y se han suspendido las actividades que habían sido autorizadas previamente.

La situación meteorológica también ha obligado a cancelar diferentes actividades previstas en la ciudad. Se suspenden todas las actividades deportivas en las instalaciones municipales, así como las actividades al aire libre de la FDM. También quedan anuladas las actividades de JCF y se solicita el cese de la actividad en sus sedes sociales y locales de reunión para evitar desplazamientos.

Cambio de horarios en los mercados

Los mercados extraordinarios también modificarán su actividad con motivo de la situación meteorológica. Este jueves finalizarán a las 13:00 horas y no se instalarán el viernes.

En concreto, la medida afecta este jueves a los mercados del Cabanyal y Torrefiel. Para el viernes, afectará a los de Benimaclet, Malva-rosa, Monteolivete y Castellar-L’Oliveral.