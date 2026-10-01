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Nivel de aviso rojo

El nuevo temporal de lluvias torrenciales en el Mediterráneo llega esta tarde y se prolongará hasta el viernes

Día de peligro extremo en la Comunidad Valenciana y Tarragona donde se activa el máximo nivel de aviso, el rojo. Peligro extremo por acumulaciones que en 12 horas rebasarán los 180 litros/m2. También se esperan fuertes tormentas en el resto del este y Baleares. Tiempo más tranquilo en el resto con lluvias en el norte de Canarias y tendiendo a remitir en el Cantábrico

Previsión César

El nuevo temporal de lluvias torrenciales en el Mediterráneo llega esta tarde y se prolongará hasta el viernes | Antena 3

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Comienza un largo y peligroso episodio de lluvias torrenciales en el Mediterráneo. AEMET acaba de elevar a rojo, el nivel de alerta, el máximo posible. Peligro extremo por lluvias que van a rebasar el umbral de los 180 litros/m2 en 12 horas. En Tarragona y Valencia. En el caso de Castellón incluso quedarán por encima de los 250 litros/m2 en 12 horas.

Mucha Precaución

En zonas en aviso, recuerden alejarse de ramblas, de rieras, de zonas inundables y túneles a partir de esta tarde. Hay que evitar desplazamientos innecesarios. Y estar muy pendientes de las actualizaciones de protección de civil. Las lluvias se extenderán, aunque con menos virulencia hasta como poco el final de la semana. Lo peor sin duda se prevé a partir de esta tarde, hasta la noche del viernes.

Tormentas en el este

Las tormentas también serán muy fuertes en el este de Castilla-La Mancha, interior de Murcia, Teruel, resto de Cataluña, de Aragón, de la Comunidad Valenciana y Baleares. Regiones donde el nivel de aviso se queda en naranja, riesgo importante. Los chaparrones más débiles, podrán llegar a última hora de la jornada, a la Comunidad de Madrid, sur de Segovia y de Soria. Este jueves ha comenzado con algunas lluvias en Cantabria y el País Vasco, que irán tendiendo a remitir. Serán más persistentes las que se puedan dar en el norte de Canarias, especialmente en la isla de La Palma. En el resto veremos en nuestros cielos el paso de nubes de tipo alto, con nubosidad en aumento durante la tarde.

Contraste térmico

Los valores máximos bajan en la mitad norte. Especialmente en el norte de Castilla y León, interior del País Vasco, Navarra y la Rioja. En Burgos se quedarán con 17º de temperatura, y en Vitoria con unos 18º. Contrasta con los casi 30º previstos en el centro con unos 28º en Madrid, Cáceres y Guadalajara.

Largo temporal

El viernes llegará aún con el aviso rojo activo en el Levante, con lluvias que serán muy persistentes durante la madrugada. A partir de la noche del viernes, aunque seguirán las lluvias serán menos intensas, pero lloverá sobre mojado. En el resto, nos esperan varios días con posibles chaparrones. Tendremos un fin de semana con tiempo revuelto, y aún de temporal en el Mediterráneo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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