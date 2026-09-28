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Roberto Brasero anuncia "lluvias fuertes y calor"

El cambio de tiempo viene con avisos de nivel rojo por lluvias torrenciales.

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Roberto Brasero anuncia "lluvias fuertes y calor" | Antena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Aviso rojo por lluvias fuertes

El cambio de tiempo ha llegado con fuerza en unas lluvias que por momentos caen con intensidad torrencial. Hasta las doce de esta noche tenemos activo un aviso de nivel rojo en el norte de Cáceres, por acumulaciones de 120 l/m2 en 12 horas, sobre todo en el entorno del río Alagón. También están siendo abundantes las lluvias en Requena y otras zonas del interior de Valencia debido a una tormenta estacionaria que ha dejado 45 l/m2 esta tarde y que todavía podría seguir hasta la madrugada. Atención en esa zona. Y a partir de las 6h de la madrugada y al menos hasta 15h de mañana tenemos en nivel rojo a la provincia de Tarragona por lluvias especialmente intensas. Este peligro extraordinario podría extenderse a otras zonas del litoral y prelitoral de Cataluña donde en 6 horas podrían acumularse 180 litro por metro cuadrado, unas cantidades y sobre todo una intensidad que son las que pueden provocar problemas como inundaciones o ramblas desbordadas.

El calor no se va

Mañana ya irán perdiendo fuerza las lluvias en la Comunidad Valenciana con las primeras horas del día y todavía podrían seguir hasta primeras horas de la tarde en Cataluña. También pueden volver por la tarde pueden las tormentas a las sierras del sureste y, sobre todo, un nuevo frente que llegará a Galicia donde la lluvia y el viento arreciarán al final del día. En el resto de España son menos probables las precipitaciones con temperaturas que vuelven a subir en el centro y sur peninsular y sobre en el Cantabrico donde mañana con viento sur pasarán de los 30º a la sombra.

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