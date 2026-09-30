Roberto Brasero: "Octubre llega con tormentas"

Posible racha de lluvias

Comienza el mes de octubre y está a punto de comenzar también una racha de lluvias que promete precipitaciones más constantes y generalizadas que las que hemos tenido en los últimos días. Atención sobre todo en el este de España que es donde pueden ser más fuertes a partir de esta tarde y en los próximos días, pero también es probable que las lluvias se extiendan a más zonas aunque ahí ya no está muy claro todavía con qué intensidad. Hay que tener en cuenta que es probable que se forme una dana el domingo que contribuirá a aumentar la fuerza de las lluvias por un lado pero que por otro también aumenta la incertidumbre sobre el pronóstico.

Lluvias fuertes en el este

Mañana tendremos por el norte los restos del frente que ayer recorrió España y que dejará algunas lluvias por la mañana en el Cantábrico y Pirineos, pero será por la tarde cuando puedan generarse tormentas muy fuertes con lluvias que pueden ser abundantes en el área mediterránea y otras zonas del este y centro peninsular. En la Comunidad Valenciana tendremos avisos por lluvias que puedan acumular más de 150 litros por metro cuadrado en el lapso de 6 horas y 50 de ellos en solo una hora: son lluvias que pueden generar problemas. Avisos de nivel naranja para mañana también en Tarragona, Lleida, Teruel y Cuenca donde nos puede caer alguna granizada, y de nivel amarillo en sierras de Jaén, Albacete, Murcia, Almería y Granada. Cielos nubosos en el norte de las islas Canarias y despejado en el sur y por las Baleares algunos bancos de niebla, como los que se pueden repetir en Ceuta y Melilla.

Temperaturas aún cálidas

Las temperaturas seguirán altas tanto esta tarde como mañana jueves. Entremedias tenemos una noche en la que bajarán las mínimas respecto a las de días atrás, por lo que tendremos un amanecer más fresco este jueves salvo en el área mediterránea donde no cambian y seguirán con una noche tropical. Luego las máximas bajarán respecto a las de hoy en el Cantábrico, sobre todo en Cantabria y el País Vasco donde pueden bajar hasta 8 grados. En el resto apenas cambiarán y eso significa que seguirán tan elevadas como los 34º de Córdoba, 33º en Murcia, 32º en Jaén, 30º en Alicante, 28º en Madrid o 25º en Ávila. El viernes subirán de nuevo en el Cantábrico y bajarán en toda la mitad este, un descenso térmico que se extenderá hacia el interior peninsular durante el fin de semana: todavía no hará frío pero sí tendremos temperaturas más bajas. Y es posible que el domingo además, se forme una Dana.

Más lluvias el fin de semana

Esta situación de inestabilidad, propiciada por la presencia de aire frío en niveles medios/altos y un gran aporte de humedad del Mediterráneo, seguirá durante el fin de semana. La AEMET ha emitido hoy una nota informativa advirtiendo de Chubascos muy fuertes y persistentes en el Tercio oriental peninsular desde el Jueves 1 de octubre hasta Al menos hasta el lunes 5 de octubre. Y eso incluye el fin de semana. Por tanto, la previsión que tenemos a día de hoy, esas lluvias fuertes de mañana por la tarde seguirán el viernes sobre todo en los litorales y prelitorales de la Comunidad Valenciana, pudiéndose acumular cantidades superiores a los 150 mm en períodos inferiores a 6 horas. Es posible que Baleares también se vea afectada con chubascos tormentosos localmente fuertes especialmente desde últimas horas del viernes. "Las precipitaciones continuarán durante el fin de semana en amplias zonas de la Península, con las mayores acumulaciones cuanto más la este, si bien se esperan menores intensidades y acumulaciones que las citadas para jueves y viernes" afirma la AEMET en esa nota informativa.

Dana para el domingo

La agencia estatal indica también que a partir del domingo 4 se espera es aislamiento de una Dana en el entorno del oeste de la Península, "lo que conllevará inestabilidad térmica y dinámica, siendo la evolución de su situación e intensidad de gran incertidumbre espacial y temporal, suponiendo ello a su vez gran incertidumbre en la localización de los máximos de precipitación". Es decir, que a día hoy sabemos que lloverá pero no podemos afirmar con qué intensidad acabará haciéndolo. Es probable que sea la mitad norte peninsular y las Baleares las zona más proclives a recibir los chubascos más fuertes. Pero tenemos aún los próximos días para ir afinando más en esta situación que, como dice la propia nota informativa, " pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado". Estaremos atentos.