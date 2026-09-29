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Roberto Brasero anuncia un nuevo frente por Galicia

La lluvia torrencial de Cataluña ya remite.

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Roberto Brasero anuncia un nuevo frente por Galicia | Antena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Este martes ha empezado con inundaciones en Cataluña por la mañana y terminará con lluvias abundantes esta tarde en Galicia. Las precipitaciones de Cataluña no han alcanzado las cantidades inicialmente previstas, pero la intensidad por momentos ha generado algunas inundaciones locales en municipios como Hospitalet de Llobregat o San Cugat, donde hemos visto calles convertidas en ríos y después, al retirarse el agua, un reguero de barro que recordaba a otras situaciones más graves.

Esas precipitaciones han incidido sobre todo en la provincia de Barcelona, aunque luego las tormentas fuertes se han trasladado a Girona y a la vez se han reactivado algunos núcleos tormentosos en el interior de la comunidad, pero ya de manera más localizada y sin afectar tanto al litoral y prelitoral, que han sido las zonas más golpeadas esta mañana por las lluvias intensas.

Un frente por el noroeste

Ahora, por la tarde, está entrando un nuevo frente por Galicia que va a dejar abundantes precipitaciones y fuertes rachas de viento en la comunidad gallega en lo que queda de día. Hay aviso naranja de la AEMET hasta las 00 horas de esta noche por lluvias que pueden dejar 80 l/m² en 12 horas en el oeste y suroeste de A Coruña.

En Cataluña, por cierto, se quitará a las 21 h el aviso naranja de Girona y a las 22 h desaparecen también los de nivel amarillo del resto de la comunidad. Mañana seguirá atravesando la península este frente atlántico que entra por Galicia y las lluvias serán más flojas, pero alcanzarán más zonas. En Galicia seguirán en las primeras horas del día y luego irán a menos a medida que se vaya desplazando el frente por Asturias, Cantabria, Castilla y León o el norte de Extremadura, zonas donde también puede llover mañana, aunque en principio sin mucha intensidad.

Chubascos fuertes en el Cantábrico oriental

Sí podrán ser fuertes los chubascos mañana en el País Vasco y el norte de Navarra, donde además tendremos un cambio de viento: rolará de sur a norte a lo largo de la jornada. Un viento, por cierto, que al principio del día puede soplar con rachas muy fuertes de sur en la cordillera Cantábrica.

En el resto de la península, más nubes que lluvias, aunque podría caer algún chubasco, e incluso con tormenta, en el este de Castilla-La Mancha e Ibérica sur en las sierras del sureste. En Cataluña, posibilidad de tormentas al final del día, pero nada que ver con las torrenciales lluvias de hoy.

Las temperaturas de hecho mañana subirán en Cataluña y en el este y sur peninsular y bajan en Galicia y el Cantábrico. En Baleares, nubes y claros; en Canarias, chubascos en el norte de las islas occidentales y soleado el resto del archipiélago; y en Melilla y Ceuta, bancos de niebla.

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