Mercedes Martín: “Más de 150 l/m² en menos de 6 horas en el litoral mediterráneo”

La fase más adversa del temporal llegará entre este jueves y el viernes. Las lluvias irán ganando intensidad en el este peninsular y podrán ser muy fuertes y persistentes en puntos del litoral y del prelitoral mediterráneo.

Entre las zonas más expuestas figuran Castellón, Valencia, el litoral norte de Alicante y el sur de Tarragona, además de áreas próximas de Lleida, Teruel y Cuenca. En algunos puntos podrían superarse los 150 litros por metro cuadrado en menos de seis horas, con riesgo de inundaciones rápidas en zonas bajas, barrancos y ramblas.

Detrás de este episodio se encuentra la combinación de aire frío en niveles medios y altos de la atmósfera con un importante aporte de humedad procedente del Mediterráneo. A este escenario se sumará la formación de bajas presiones entre el sureste peninsular y Baleares, lo que favorecerá un flujo húmedo de componente este.

El jueves, primeras horas críticas

Durante las primeras horas del jueves, el frente seguirá dejando precipitaciones en el noroeste. Galicia, el entorno del Sistema Central y el Cantábrico oriental concentrarán buena parte de las lluvias.

A partir del mediodía, la inestabilidad irá ganando terreno en el interior oriental. Allí podrán formarse chubascos localmente fuertes en el sur de Aragón, el interior de la Comunidad Valenciana y el este de Castilla-La Mancha.

Será desde la tarde cuando el episodio dé un salto de intensidad. Las precipitaciones avanzarán hacia el litoral mediterráneo y podrán ir acompañadas de tormentas, granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento.

Los avisos se extenderán por amplias zonas del este peninsular y Baleares. En algunos sectores podrán acumularse hasta 160 l/m² en 12 horas y 100 l/m² en tres horas, mientras que otros puntos podrían registrar entre 20 y 30 l/m² en una sola hora.

El viernes continuará la inestabilidad

La situación seguirá siendo complicada durante el viernes. El aire frío en altura y la humedad mediterránea mantendrán una atmósfera muy inestable, sobre todo en el este y el nordeste peninsular.

Los chubascos podrán seguir siendo fuertes o muy fuertes, especialmente durante la primera mitad del día. Baleares también podría verse afectada por tormentas intensas, sobre todo a partir de las últimas horas del viernes.

De cara al fin de semana, las precipitaciones se extenderán a otras zonas de la Península. En general, se espera una menor intensidad que entre el jueves y el viernes, aunque las mayores acumulaciones seguirán concentrándose en el este.

Fuerte contraste térmico

El jueves también estará marcado por un notable contraste entre el norte y el sur. Mientras las máximas quedarán contenidas en buena parte de la mitad norte, en el sur continuará el ambiente caluroso.

Burgos rondará los 18 ºC, Oviedo y Pamplona los 20 ºC y Bilbao, Santander y A Coruña los 21 ºC. En cambio, Sevilla y Córdoba alcanzarán los 34 ºC, Murcia los 33 ºC y Huelva, Jaén y Palma los 32 ºC.

La próxima madrugada también dejará diferencias acusadas. Las mínimas bajarán hasta los 7 ºC en Salamanca, los 8 ºC en León y los 9 ºC en Ourense, mientras que en buena parte del litoral mediterráneo se mantendrán entre los 20 y los 22 ºC.

El jueves refrescará de forma notable en buena parte del norte y nordeste. El viernes, el descenso térmico se trasladará hacia el centro, el este y el sureste peninsular, mientras que las temperaturas volverán a subir en amplias zonas del norte.

Una dana mantendrá la incertidumbre durante el fin de semana

A partir del domingo se prevé el aislamiento de una dana al oeste de la Península. Su posición y evolución todavía presentan una elevada incertidumbre, por lo que pequeños cambios en su trayectoria podrían modificar de forma importante las zonas con mayores acumulaciones.

La inestabilidad podría mantenerse al menos hasta el lunes, con precipitaciones en amplias zonas de la Península y Baleares.