Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

El tiempo

El otoño se abre paso en España con un descenso de las temperaturas y más lluvias

Durante este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos amarillos por tormentas en determinadas zonas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja.

Imagen de un hombre protegiéndose de la lluvia con un paraguas

El otoño se abre paso en España con un descenso de las temperaturas y más lluvias | EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

El cambio de estación comienza a hacerse notar en España. A partir de este lunes, las temperaturas descenderán de forma generalizada y en algunas zonas la bajada podrá alcanzar los 10 grados. Además, la llegada de una masa de aire frío en altura favorecerá un aumento de la inestabilidad yla aparición de lluvias y tormentas.

Durante este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos amarillos por tormentas en determinadas zonas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. Los fenómenos más intensos podrían producirse durante la tarde y primeras horas de la noche, con chubascos fuertes y posibilidad de granizo.

En el norte de Castilla y León, el interior oriental de Cantabria, País Vasco y La Rioja se concentrarán algunos de los episodios más adversos. Galicia tampoco queda al margen, ya que en su zona noroeste podrían registrarse precipitaciones localmente intensas.

Descenso térmico generalizado

El descenso térmico será especialmente notable en Galicia, mientras que las temperaturas máximas también bajarán en buena parte de la Península. Sin embargo, el calor continuará en algunas zonas del sur, donde el termómetro podría superar los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

El viento también será protagonista en el sur peninsular. En el Estrecho y en zonas expuestas de Cádiz podrían producirse rachas fuertes, mientras que en otras áreas del interior predominarán vientos moderados.

De cara al lunes, la situación meteorológica se complicará especialmente en el litoral de Tarragona, donde AEMET ha establecido un aviso naranja por lluvias intensas. En esta zona podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

En Canarias también se esperan cambios, con cielos nubosos, posibilidad de lluvias en las islas de mayor relieve y presencia de calima en altura. Aunque todavía persistirán temperaturas superiores a los 30 grados en algunas zonas costeras, el descenso térmico será más evidente en medianías y áreas de montaña.

Así, los próximos días estarán marcados por un tiempo más inestable y temperaturas más propias del otoño en buena parte del país, aunque el calor todavía resistirá en algunas regiones.

Canarias estrena el mes de septiembre con calor, calima y fuerte oleaje

Canarias estrena el mes de septiembre con calor, calima y fuerte oleaje

Publicidad

El Tiempo

Imagen de un hombre protegiéndose de la lluvia con un paraguas

El otoño se abre paso en España con un descenso de las temperaturas y más lluvias

El primer fin de semana de otoño con aviso amarillo por calor

El calor da sus últimos coletazos antes de la llegada de un frente que dejará lluvias y bajada de temperaturas

Roberto Brasero

Roberto Brasero avanza que estaremos "de verano hasta el domingo"

La prevision para el 25 de septiembre
Cambio de tendencia

El calor será menos veraniego a partir del domingo y el tiempo otoñal llegará la próxima semana

Roberto Brasero
LA PREVISIÓN

Roberto Brasero avisa de la subida de las temperaturas: "Mañana más calor todavía"

NO PUBLICAR ¿Debemos temer un otoño de DANAS?
Tiempo

¿Debemos temer un otoño de DANAS? "Hay que estar preparados"

Este verano ha sido el más cálido en, al menos, siglo y medio. Ha habido 61 días bajo olas de calor. El otoño llega y con él la incertidumbre ante posibles DANAS. Analizamos la situación con el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.

La previsión de César González
Estabilidad máxima

Asoman las borrascas, pero antes llega más calor al norte y Canarias

El 24 de septiembre llega con una marcada subida de temperaturas en el norte, donde se activan avisos por altas temperaturas. Bilbao alcanzará los 35 ºC a la sombra. También habrá avisos en Canarias, con algunos chubascos en el oeste de las islas. En el resto, la jornada será soleada.

Roberto Brasero avisa: "Llega el otoño vestido de verano"

Roberto Brasero avisa: "Llega el otoño vestido de verano"

Llega el otoño

El verano seguirá robando días al recién llegado otoño

Hoja caída en un paisaje de otoño

¡Bienvenido otoño 2026! Las mejores frases para enviar por WhatsApp

Publicidad