El otoño se abre paso en España con un descenso de las temperaturas y más lluvias

El cambio de estación comienza a hacerse notar en España. A partir de este lunes, las temperaturas descenderán de forma generalizada y en algunas zonas la bajada podrá alcanzar los 10 grados. Además, la llegada de una masa de aire frío en altura favorecerá un aumento de la inestabilidad yla aparición de lluvias y tormentas.

Durante este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos amarillos por tormentas en determinadas zonas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. Los fenómenos más intensos podrían producirse durante la tarde y primeras horas de la noche, con chubascos fuertes y posibilidad de granizo.

En el norte de Castilla y León, el interior oriental de Cantabria, País Vasco y La Rioja se concentrarán algunos de los episodios más adversos. Galicia tampoco queda al margen, ya que en su zona noroeste podrían registrarse precipitaciones localmente intensas.

Descenso térmico generalizado

El descenso térmico será especialmente notable en Galicia, mientras que las temperaturas máximas también bajarán en buena parte de la Península. Sin embargo, el calor continuará en algunas zonas del sur, donde el termómetro podría superar los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

El viento también será protagonista en el sur peninsular. En el Estrecho y en zonas expuestas de Cádiz podrían producirse rachas fuertes, mientras que en otras áreas del interior predominarán vientos moderados.

De cara al lunes, la situación meteorológica se complicará especialmente en el litoral de Tarragona, donde AEMET ha establecido un aviso naranja por lluvias intensas. En esta zona podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

En Canarias también se esperan cambios, con cielos nubosos, posibilidad de lluvias en las islas de mayor relieve y presencia de calima en altura. Aunque todavía persistirán temperaturas superiores a los 30 grados en algunas zonas costeras, el descenso térmico será más evidente en medianías y áreas de montaña.

Así, los próximos días estarán marcados por un tiempo más inestable y temperaturas más propias del otoño en buena parte del país, aunque el calor todavía resistirá en algunas regiones.