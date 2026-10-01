Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Comunidad Valenciana

Sube a rojo el aviso por lluvias en el litoral de Castellón, Valencia y Tarragona esta tarde

Las lluvias vuelven a azotar con fuerza el litoral mediterráneo. La Comunitat Valenciana afronta varias jornadas de alerta por lluvias intensas y tormentas, con avisos naranjas activos en Castellón, Valencia y Alicante y la posibilidad de que alguno de ellos pueda escalar a nivel rojo.

Emergencias alerta del impacto de las lluvias

Alerta naranja por lluvias torrenciales en Castellón, Valencia y Alicante: los avisos podrían escalar a nivel rojo | EFE

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

La Comunitat Valenciana afronta desde este jueves un nuevo aviso naranja, que estará activo durante la tarde por riesgo de lluvias intensas y tormentas. La previsión apunta a precipitaciones que podrán ser muy fuertes o torrenciales, especialmente en los litorales y prelitorales de Valencia, Castellón y el norte de Alicante. Esos avisos naranjas serán rojos a partir de las 18:00 horas y se prevé que se acumulen 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en doce horas.

La Aemet mantiene activos los avisos meteorológicos y la situación se prolongará durante la jornada del viernes, cuando el aviso naranja afectará a toda la provincia de Castellón, el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante.

Ante esta situación, que el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha descrito como "potencialmente muy adversa", ha trasladado una serie de recomendaciones a la población.

"No crucen vados, túneles subterráneos o zonas inundables", ha advertido Valderrama, que también ha pedido evitar desplazamientos en vehículo ante la posibilidad de que se produzcan "problemas importantes" en las carreteras.

El conseller ha alertado además de que, si las tormentas permanecen estáticas, podrían acumularse "hasta incluso 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y 200 en 24 horas".

Unas advertencias que nuestro meteorólogo, César Gonzalo, ha confirmado y ante las que incluso contempla la posibilidad de que la alerta pueda escalar a nivel rojo.

Gonzalo asegura que las recomendaciones de Valderrama deberían extrapolarse más allá de la Comunitat Valenciana y extremar también las precauciones en Cataluña, Baleares y algunas zonas de Castilla-La Mancha.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

"Ayuso y Almeida, iros a la mierda", el cartel proyectado durante la quinta noche de acampada en Sol en protesta por la vivienda

Cartel de la acampada en Sol

Publicidad

Sociedad

Local en Hospitalet

Un hombre con una orden de desahucio se suicida en un local comercial de Hospitalet de Llobregat

Mayores haciendo deporte

El mensaje con el que las personas mayores reivindican su papel activo: "Nos jubilamos del trabajo, no de la vida"

Emergencias alerta del impacto de las lluvias

Sube a rojo el aviso por lluvias en el litoral de Castellón, Valencia y Tarragona esta tarde

Cartel de la acampada en Sol
Acampada de Sol

"Ayuso y Almeida, iros a la mierda", el cartel proyectado durante la quinta noche de acampada en Sol en protesta por la vivienda

Las Vegas
Efemérides

Efemérides de hoy 1 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 1 de octubre?

Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid
Investigación

El primer tratamiento contra la anemia de Fanconi se administrará en España

Una enfermedad rara hereditaria que afecta principalmente a la médula ósea y que provoca una reducción de las células sanguíneas, malformaciones congénitas y una mayor predisposición al cáncer.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Agresión sexual

Nueva agresión sexual en un polígono de Barcelona

Una mujer fue agredida presuntamente tras salir de una estación de tren el pasado domingo

Vehículo de la Policía Nacional

Un hombre apuñala a una mujer en una vivienda de Granada

Antena 3 Noticias

La Policía sigue denunciando las condiciones en las que trabajan en Ceuta: "Son absolutamente tercermundistas"

Acampados en Sol

Los propietarios del piso de Maricarmen, Urbagestión, denuncian amenazas de muerte y hackeos tras su desahucio

Publicidad