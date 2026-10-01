Sube a rojo el aviso por lluvias en el litoral de Castellón, Valencia y Tarragona esta tarde

La Comunitat Valenciana afronta desde este jueves un nuevo aviso naranja, que estará activo durante la tarde por riesgo de lluvias intensas y tormentas. La previsión apunta a precipitaciones que podrán ser muy fuertes o torrenciales, especialmente en los litorales y prelitorales de Valencia, Castellón y el norte de Alicante. Esos avisos naranjas serán rojos a partir de las 18:00 horas y se prevé que se acumulen 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en doce horas.

La Aemet mantiene activos los avisos meteorológicos y la situación se prolongará durante la jornada del viernes, cuando el aviso naranja afectará a toda la provincia de Castellón, el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante.

Ante esta situación, que el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha descrito como "potencialmente muy adversa", ha trasladado una serie de recomendaciones a la población.

"No crucen vados, túneles subterráneos o zonas inundables", ha advertido Valderrama, que también ha pedido evitar desplazamientos en vehículo ante la posibilidad de que se produzcan "problemas importantes" en las carreteras.

El conseller ha alertado además de que, si las tormentas permanecen estáticas, podrían acumularse "hasta incluso 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y 200 en 24 horas".

Unas advertencias que nuestro meteorólogo, César Gonzalo, ha confirmado y ante las que incluso contempla la posibilidad de que la alerta pueda escalar a nivel rojo.

Gonzalo asegura que las recomendaciones de Valderrama deberían extrapolarse más allá de la Comunitat Valenciana y extremar también las precauciones en Cataluña, Baleares y algunas zonas de Castilla-La Mancha.

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