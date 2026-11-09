Ya tenemos encima las lluvias de 'Bruna' y César Gonzalo advierte: otra borrasca viene pisándole los talones

La borrasca Bruna ya está con nosotros y nos va a dejar una jornada muy complicada en buena parte del país. Si miramos un poco más adelante, preocupa y mucho una nueva borrasca. Se ha formado en aguas casi tropicales, y se dirige cargada de lluvia y además de mucho viento. Nos afectará el próximo miércoles, que en lo meteorológico nos dejará un 11 de noviembre muy complicado. Con rachas de viento que podrán superar los 100 km/h en el centro y sur. Además, lluvias que podrán ser muy fuertes. Iremos confirmando los efectos de este nuevo invitado en el día que está convocada una huelga general. De momento vamos a lo más inmediato.

Lluvias persistentes

Hoy AEMET mantiene los avisos naranjas por lluvias en Huelva y Sevilla, con acumulados importantes también en el norte de Extremadura y el sur de Ávila. En algunas zonas del Sistema Central podrían superarse los 100 litros y, durante todo el episodio, incluso alcanzar los 200 o 300 litros/m2. Preocupa especialmente la persistencia de las precipitaciones, que podrían provocar crecidas de ríos e inundaciones locales. Mucha precaución en las zonas más expuestas.

Lunes de paraguas

Los frentes de ‘Bruna’ ya recorren la península, para dejarlos un lunes complicado. Las lluvias se extienden por la península, aunque será en el oeste y especialmente en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental donde podrán descargar con más fuerza. Mucha atención al entorno del Sistema Central, donde los acumulados pueden ser muy importantes. En cambio, el Mediterráneo quedará algo más al margen. En el centro, con más debilidad, la lluvia seguirá cayendo de forma persistente. Para dejar un día de paraguas en Madrid capital en el día de La Almudena.

Además, viento

La lluvia no será el único protagonista. El viento del sur soplará con fuerza, especialmente en Galicia y zonas de montaña, donde las rachas podrán superar los 100 km/h. También habrá temporal marítimo en las costas gallegas, con olas de 5 a 6 metros. En Canarias, después de las intensas tormentas de las últimas jornadas, hoy tendremos una relativa tregua, aunque todavía podrá aparecer algún chubasco en las islas más montañosas.

Mañana, más lluvia

Mañana martes ‘Bruna’ seguirá dejando un ambiente muy revuelto. Los frentes continuarán descargando en buena parte de la vertiente atlántica, con especial atención a Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. En el Sistema Central y norte de Extremadura las lluvias podrán ser especialmente persistentes, con acumulados que podrían superar los 150 litros/m2. Mientras tanto, el este peninsular y Baleares tendrán una jornada bastante más tranquila. En Canarias la probabilidad de lluvia volverá a aumentar al paso de la nueva borrasca, camino de la península.

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