Roberto Brasero: "Tras la borrasca Bruna viene otra con más fuerza"

La borrasca Bruna ya nos está dejando lluvias este lunes en buena parte de la península después de afectar ayer al archipiélago canario, aunque con menos consecuencias de las inicialmente previstas.

Pero lo interesante es que el miércoles llegará un segundo sistema de bajas presiones de procedencia subtropical, que ha sido bautizado como Charles, el siguiente nombre de la lista y que avanzará hasta la península pasando por el norte de Canarias.

Esta pequeña pero profunda borrasca, Charles, pasará muy rápido ya que podría formarse por ciclogénesis explosiva lo que provocaría un tiempo adverso en forma de precipitaciones muy abundantes y sobre todo vientos muy intensos durante la jornada del miércoles y primeras horas del jueves. Antes, mañana martes, todavía nos afectará Bruna con un potente frente que dejará más lluvias en zonas donde ya está lloviendo hoy

Avisos rojos para el martes

Este martes continuarán llegando frentes asociados a la borrasca Bruna de nuevo con precipitaciones en amplias zonas de la península, excepto el tercio oriental, donde son poco probables, o en el litoral cantábrico, donde habrá nubes y fuerte viento pero sin lluvias. Tampoco lloverá en Baleares.

Las lluvias más abundantes este día se darán en el oeste y sur de Galicia, en el norte de la Comunidad de Madrid y de Castilla la Mancha, y sobre todo en el entorno del sistema central, es decir, en norte de Cáceres y sur de Ávila donde la AEMET ha activado para el día de mañana avisos de nivel ROJO por la posibilidad de que se acumulen más de 120 l/m2 en 12 horas.

En cuanto a las temperaturas, como las masas de aire aunque húmedas son cálidas, el ambiente será más suave de lo que podríamos esperar para esta época del año y, desde luego, menos frío que el de la semana pasada.

Ciclogénesis explosiva

Para la jornada del miércoles estamos muy pendientes de una nueva borrasca que se puede generar de manera súbita (una profundización o bajada de presión de más de 12 hPa en menos de 12 horas), es decir, una ciclogénesis explosiva que ya ha recibido nombre del listado de borrascas de alto impacto de este año: Charles.

Todavía hay incertidumbre sobre la trayectoria que seguirá esta segunda borrasca y, por lo tanto, sobre cuáles serán las zonas más afectadas. Pero lo que tenemos ahora indica que en la jornada del miércoles las precipitaciones pueden volver a ser fuertes y persistentes en Galicia, oeste de Castilla y León, el Sistema Central, Extremadura, Andalucía occidental, Ceuta y las sierras de Málaga y Cádiz y en Canarias.

En el caso del Sistema Central, estamos hablando de acumulaciones de más de 370 l/m2 sumando estos tres días. Además, hay que tener en cuenta el viento, que en este caso puede dejar rachas muy fuertes en las montañas del norte y buena parte del interior y sur peninsular y sobre todo en Canarias, donde incluso podrían ser rachas huracanadas en cumbres de La Palma y Tenerife.