Piscinas naturales: Lugares paradisíacos que se transforman en trampas mortales

Quedamos con José Gregorio en uno de los muchos miradores que hay en Los Gigantes para contemplar el mar. Lo hacemos lejos de la costa, hoy vuelve a haber avisos por fuerte oleaje. Desde este punto podemos ver perfectamente cómo se comporta el mar cuando las olas impactan contra el muro de Isla Cangrejo, la piscina que se convirtió en trampa mortal para cuatro turistas que perdieron la vida el pasado 7 de diciembre. José Gregorio es uno de los coordinadores de los socorristas del municipio de Santiago del Teide, conoce muy bien la zona porque ha nadado en este lugar desde que era un crío. “Nuestro litoral no está protegido y nos afecta tanto el oleaje de norte como el del oeste, no hay rompeolas y la costa es muy abrupta; aquí las olas rompen con mucha fuerza, el agua entra en la piscina como si fuera un tubo y arrastra todo lo que encuentra a su paso”, nos explica.

El rescate de hace unos días fue uno de los más duros que ha vivido en su vida, pero no ha sido el único. “Hemos tenido operaciones muy complicadas porque los turistas no entienden que esta zona es peligrosa cuando el mar está malo y eso ocurre con mucha frecuencia en invierno. Aquí podemos tener durante tres semanas seguidas la bandera roja ondeando”. Asegura que las redes sociales están haciendo mucho daño a la seguridad en estos entornos. “Vienen atraídos por este paisaje único, por el mar abierto, por ver cómo rompen las olas. Pero en las redes sociales nadie informa de las precauciones que deben tomar antes de meterse en una piscina natural como las de Tenerife.”

Chano Quintana, divulgador sobre seguridad acuática ofrece semanalmente charlas sobre autoprotección en colegios y entidades, cree que la información es la mejor protección en el mar, conocer sus riesgos supone minimizar los daños. “En las piscinas hay que tener en cuenta que cuando entra la masa de agua, al regresar al mar va a arrastrar con mucha violencia todo lo que encuentre a su paso sacándolo a mar abierto” Las piscinas naturales están en zonas muy abruptas, rocas volcánicas cuyo impacto puede suponer un desenlace fatal.

“Este año está siendo especialmente negro en las costas canarias con 65 muertes ya, el 95 % de ellos turistas que en su mayoría no respetaron las indicaciones de los socorristas, la señalización o los avisos por mala mar”, asegura Quintana

Desde el ayuntamiento de Santiago del Teide han incrementado la vigilancia este fin de semana ante la llegada de una nueva borrasca que puede dejar olas de hasta 13 metros, pero su alcalde se lamenta de que ni aún después de esta dura tragedia la gente haga caso a las señales. “Tenemos carteles en varios idiomas, hemos cerrado todos los accesos, pero vuelven a saltárselo e incluso se enfadan cuando les decimos que no pueden entrar. No podemos poner un policía en cada entrada. Tienen que respetar la señales”, se lamenta.

Muchos de estos turistas vienen del norte de Europa, de países donde no conocen la fuerza del Atlántico ni las características de nuestra costa, pero lo peor desgraciadamente es que muchos no solo carecen de información o experiencia, también les falta sentido común.

