La borrasca Emilia deja la mayor nevada en Tenerife desde 2016

La nieve ha sido el contrapunto a las más de 1.000 incidencias por un temporal que ha activado todas las alertas posibles en Canarias. Ha nevado en las cumbres de La Palma, Gran Canaria y Tenerife, donde el espesor del manto blanco ha llegado a superar el metro y medio de altura en algunos puntos como el Valle de Ucanca.

Según los datos del Cabildo de Tenerife, ha sido la nevada más intensa desde 2016. Nueve años en los que este Parque Nacional ha vivido una sequía de la que ahora parece que comienza a recuperarse. De hecho, la nieve ha alcanzado cotas muy bajas para esta época del año como los montes de Arico, Arafo o Güímar.

Desde este domingo las máquinas quitanieves no han parado de trabajar en las carreteras del Parque para retirar la nieve y evitar que se formaran placas de hielo. Pero a pesar de ello, los accesos aún siguen cerrados. Será este martes por la mañana cuando se ponga en marcha un dispositivo especial que permita acceder a este entorno natural con todas las garantías de seguridad.

Desde las 11:00 y hasta las 18:00 se pone en marcha un operativo extraordinario de control dinámico de accesos con el objetivo de asegurar la integridad de todos los que quieran disfrutar de la nieve, al tiempo que se protegen los espacios naturales, ante la previsión de una afluencia masiva de visitantes.

Dispositivo especial

Este dispositivo contempla el acceso ascendente por La Orotava (TF-21) en sentido único y descenso por La Esperanza (TF-24) También se permitirá llegar hasta el teleférico a través de la localidad de Chío (TF-38) y Vilaflor (TF-21).

Mientras dure este operativo se suspende el transporte público y el tránsito de autobuses turísticos, caravanas o vehículos pesados no esenciales. Tampoco se permitirá aparcar en la vía o miradores y se limita la velocidad a los 50 km/h.

Están cerradas las pistas para vehículos a motor pero sí que se permite el acceso a las áreas recreativas y red de senderos, aunque aún con algunas restricciones.

Esta estampa única que nos ha dejado Emilia podría no ser la última nevada del año porque se espera que en los próximos días vuelva a precipitar y, si las temperaturas lo permiten, será en forma de nieve en las cotas más altas.

