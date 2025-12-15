Complicado rescate a una pareja tras quedar atrapada en su coche en Villareal tras las fuertes lluvias

La borrasca de alto impacto Emilia continúa afectando con fuerza a varias zonas del país, dejando lluvias intensas, viento y temporal marítimo. Durante la noche del domingo, el litoral de la Comunitat Valenciana, Castellón y Murcia permaneció en alerta roja, mientras que varias zonas del Mediterráneo y Cataluña también han registrado precipitaciones significativas. En Castellón, se contabilizaron más de 10 horas de lluvia ininterrumpida.

En la localidad de Villareal, los bomberos rescataron a una pareja cuyo vehículo quedó atrapado por el agua. La mujer, con problemas de movilidad, no pudo continuar el trayecto a pie y ambos fueron evacuados en una embarcación.

Además, en Alicante, un rayo impactó en una palmera durante la madrugada e hizo que ardiera. El temporal ha provocado también crecidas en ramblas como la de La Santa, en Totana, y la rambla de Águilas, en Murcia. En Lubrín, Almería, la crecida del río Almanzora obligó a cortar varias carreteras. Por su parte, Emilia ha azotado Barcelona, y se esperan lluvias intensas en el norte del Mediterráneo.

Debido a las condiciones meteorológicas, la Conselleria de Educación ha informado de la suspensión de clases en 14 municipios de Valencia y Castellón, afectando a 78.744 alumnos. En la ciudad de Valencia, 32 centros educativos y tres pedanías del sur permanecerán cerrados, mientras que en Vila-real se ha suspendido la actividad docente para 9.135 estudiantes.

Alerta este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que la madrugada y la primera mitad del lunes pueden ser complicadas climatológicamente. Aunque la alerta roja se mantendrá hasta las seis de la mañana, se prevé que pase a nivel naranja en la provincia de Valencia, y el riesgo meteorológico no se reducirá de forma significativa hasta la tarde. Se esperan acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en tres horas en el litoral norte de Valencia y sur de Castellón.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha insistido en la importancia de extremar la precaución, evitando desplazamientos a zonas inundables, cauces y barrancos. Hasta ahora, no se han producido incidentes graves.

