Borrasca Emilia
Complicado rescate a una pareja tras quedar atrapada en su coche en Villareal tras las fuertes lluvias
La semana arranca con un nuevo episodio de inestabilidad, con lluvias muy intensas en el área mediterránea y un frente atlántico entrando por el noroeste. Una pareja ha tenido que ser rescatada tras quedare atrapada en su vehículo en la localidad de Villareal.
La borrasca de alto impacto Emilia continúa afectando con fuerza a varias zonas del país, dejando lluvias intensas, viento y temporal marítimo. Durante la noche del domingo, el litoral de la Comunitat Valenciana, Castellón y Murcia permaneció en alerta roja, mientras que varias zonas del Mediterráneo y Cataluña también han registrado precipitaciones significativas. En Castellón, se contabilizaron más de 10 horas de lluvia ininterrumpida.
En la localidad de Villareal, los bomberos rescataron a una pareja cuyo vehículo quedó atrapado por el agua. La mujer, con problemas de movilidad, no pudo continuar el trayecto a pie y ambos fueron evacuados en una embarcación.
Además, en Alicante, un rayo impactó en una palmera durante la madrugada e hizo que ardiera. El temporal ha provocado también crecidas en ramblas como la de La Santa, en Totana, y la rambla de Águilas, en Murcia. En Lubrín, Almería, la crecida del río Almanzora obligó a cortar varias carreteras. Por su parte, Emilia ha azotado Barcelona, y se esperan lluvias intensas en el norte del Mediterráneo.
Debido a las condiciones meteorológicas, la Conselleria de Educación ha informado de la suspensión de clases en 14 municipios de Valencia y Castellón, afectando a 78.744 alumnos. En la ciudad de Valencia, 32 centros educativos y tres pedanías del sur permanecerán cerrados, mientras que en Vila-real se ha suspendido la actividad docente para 9.135 estudiantes.
Alerta este lunes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que la madrugada y la primera mitad del lunes pueden ser complicadas climatológicamente. Aunque la alerta roja se mantendrá hasta las seis de la mañana, se prevé que pase a nivel naranja en la provincia de Valencia, y el riesgo meteorológico no se reducirá de forma significativa hasta la tarde. Se esperan acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en tres horas en el litoral norte de Valencia y sur de Castellón.
El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha insistido en la importancia de extremar la precaución, evitando desplazamientos a zonas inundables, cauces y barrancos. Hasta ahora, no se han producido incidentes graves.
