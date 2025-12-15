Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Borrasca Emilia

Complicado rescate a una pareja tras quedar atrapada en su coche en Villareal tras las fuertes lluvias

La semana arranca con un nuevo episodio de inestabilidad, con lluvias muy intensas en el área mediterránea y un frente atlántico entrando por el noroeste. Una pareja ha tenido que ser rescatada tras quedare atrapada en su vehículo en la localidad de Villareal.

Rescate en Villarreal

La borrasca Emilia provoca un lunes lluvioso en buena parte del país | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Herrero
Publicado:

La borrasca de alto impacto Emilia continúa afectando con fuerza a varias zonas del país, dejando lluvias intensas, viento y temporal marítimo. Durante la noche del domingo, el litoral de la Comunitat Valenciana, Castellón y Murcia permaneció en alerta roja, mientras que varias zonas del Mediterráneo y Cataluña también han registrado precipitaciones significativas. En Castellón, se contabilizaron más de 10 horas de lluvia ininterrumpida.

En la localidad de Villareal, los bomberos rescataron a una pareja cuyo vehículo quedó atrapado por el agua. La mujer, con problemas de movilidad, no pudo continuar el trayecto a pie y ambos fueron evacuados en una embarcación.

Además, en Alicante, un rayo impactó en una palmera durante la madrugada e hizo que ardiera. El temporal ha provocado también crecidas en ramblas como la de La Santa, en Totana, y la rambla de Águilas, en Murcia. En Lubrín, Almería, la crecida del río Almanzora obligó a cortar varias carreteras. Por su parte, Emilia ha azotado Barcelona, y se esperan lluvias intensas en el norte del Mediterráneo.

Debido a las condiciones meteorológicas, la Conselleria de Educación ha informado de la suspensión de clases en 14 municipios de Valencia y Castellón, afectando a 78.744 alumnos. En la ciudad de Valencia, 32 centros educativos y tres pedanías del sur permanecerán cerrados, mientras que en Vila-real se ha suspendido la actividad docente para 9.135 estudiantes.

Alerta este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que la madrugada y la primera mitad del lunes pueden ser complicadas climatológicamente. Aunque la alerta roja se mantendrá hasta las seis de la mañana, se prevé que pase a nivel naranja en la provincia de Valencia, y el riesgo meteorológico no se reducirá de forma significativa hasta la tarde. Se esperan acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en tres horas en el litoral norte de Valencia y sur de Castellón.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha insistido en la importancia de extremar la precaución, evitando desplazamientos a zonas inundables, cauces y barrancos. Hasta ahora, no se han producido incidentes graves.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Las imágenes que deja la tormenta solar en España: auroras boreales en Extremadura o Cataluña

Aurora boreal

Publicidad

El Tiempo

Rescate en Villarreal

Complicado rescate a una pareja tras quedar atrapada en su coche en Villareal tras las fuertes lluvias

Imagen un panel informativo del Ayuntamiento de València advierte del nivel rojo y de evitar los desplazamientos

Termina la alerta roja por lluvias en Valencia, pero Castellón y Murcia quedan en aviso naranja

Sánchez pide precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil ante los avisos por lluvias en Almería y Valencia

Alerta roja en Valencia y Almería: advierten de un alto riesgo de inundaciones y el ajuntament decreta el cierre de colegios

Tenerife
Tenerife

Piscinas naturales: Lugares paradisíacos que se transforman en trampas mortales

Nieve
Borrasca Emilia

La borrasca Emilia sacude Canarias y deja más de 1.100 incidencias

Mercedes Martín y la previsión del sábado 13 de diciembre
La previsión

La borrasca Emilia marcará el fin de semana con lluvias, viento y nieve en Canarias, avisa Mercedes Martín

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de precipitaciones muy fuertes en el entorno del Estrecho y en el archipiélago canario, además de fuerte oleaje en las costas más expuestas.

César Gonzalo
Tiempo inestable

Llega Emilia, borrasca de gran impacto que complica este fin de semana: César Gonzalo detalla los riesgos

Primeros avisos en Canarias, por intensos oleaje y viento; en la península también, por temporal marítimo en las costas del norte y Estrecho. La borrasca Emilia también nos deja hoy lluvias en el oeste del país, que podrán ser intensos en el sur. Avisos que mañana sábado se intensifican en Canarias.

Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Llega Emilia, una nueva borrasca de gran impacto este fin de semana"

César Gonzalo

César Gonzalo anuncia que toca cerrar los paraguas, pero no guardarlos: más frentes en camino

Mercedes Martín

Mercedes Martín alerta: la borrasca Bram activa el aviso naranja por lluvias en Huelva

Publicidad