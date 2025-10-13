Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
DANA

Graves inundaciones en Tarragona: más de 400 litros en algunos puntos, cortes de carreteras y suspensión del servicio ferroviario

Un tren de tormentas que descarga de forma intensa deja un escenario crítico: Barrancos desbordados, carreteras cortadas y trenes suspendidos. Es uno de los peores temporales del año, mientras los equipos de emergencia trabajan sin descanso durante la noche y la madrugada.

Lluvias

Graves inundaciones en el sur de Tarragona | Antena 3 Noticias

Marta Casasús
Publicado:

El sur de la provincia de Tarragona vive una situación crítica debido a las lluvias torrenciales que han dejado ya más de 400 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio. La intensidad de las precipitaciones ha provocado el desbordamiento de varios barrancos, cortes de carreteras y la suspensión del servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo.

Las autoridades han decretado la suspensión de las clases en numerosos municipios afectados y han hecho un llamamiento a la población para evitar desplazamientos innecesarios, ante el alto riesgo de nuevos episodios de lluvias intensas que podrían agravarse durante la noche. Se prevé una madrugada complicada, con precipitaciones persistentes que no darán tregua a la región.

Equipos de emergencia y rescate trabajan sin descanso en varias zonas del Baix Ebre, Montsià y otras comarcas, atendiendo incidencias y evacuando a personas atrapadas en vehículos o viviendas. Algunos accesos permanecen completamente inundados, dificultando las labores de auxilio.

Además, el presidente de la Generalitat en funciones, Salvador Illa, se ha reunido este lunes con el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) para hacer seguimiento de la situación y coordinar la respuesta de los distintos cuerpos de emergencia.

Activado el plan especial de emergencias por inundaciones

Protecció Civil mantiene activado el plan especial de emergencias por inundaciones (INUNCAT) en su nivel máximo y recuerda la importancia de evitar zonas inundables, no cruzar ríos o rieras y seguir las indicaciones de los servicios oficiales.

Las próximas horas serán decisivas, con modelos meteorológicos que apuntan a precipitaciones muy intensas y localmente torrenciales, especialmente durante la noche. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales.

