Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

Temporal Mediterráneo

"El temporal 'Alice' ya está en marcha", César Gonzalo avisa de que quedan "tres días con posibles lluvias torrenciales en el este"

Jueves marcado por las fuertes tormentas en el este y sur peninsular. Especial atención merecen las de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Ibiza y Formentera donde el riesgo por posibles lluvias torrenciales es importante, con aviso de nivel naranja activo. Se mantienen los cielos cubiertos en el Cantábrico, y norte de Canarias.

César Gonzalo

El temporal 'Alice' ya está en marcha | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

En este jueves, entramos de lleno en las horas más complicadas de este temporal Mediterráneo. Debido a la llegada de una vaguada retrógrada, que aporta inestabilidad suficiente para generar las fuertes tormentas previstas para hoy.

Temporal Alice

Durante este jueves y viernes esta vaguada junto con la llegada de vientos húmedos será la responsable de las posibles lluvias torrenciales que se esperan. Será durante la noche del viernes y sábado, cuando termine de formarse la DANA Alice, que da nombre a este temporal, y que hasta el domingo puede dejar chubascos muy fuertes y grandes acumulados de precipitación en el Mediterráneo.

Riesgo importante

Seguramente los avisos irán cambiando, pero cuando los relojes rozan las 11h de la mañana, los de nivel naranja se concentran en el Mediterráneo. Se activan en Castellón, Alicante, litoral de Murcia, Ibiza y Formentera, por chubascos muy fuertes, que rozarán lo torrencial. Porque se pueden llegar a acumular en una hora cantidades de hasta 60 litros/m2 ,o en un plazo de 4 horas más de 100 litros /m2.

Con menos virulencia las tormentas, también pueden descargar con fuerza a lo largo de la tarde en el norte de Andalucía, sur de Ciudad Real, de Albacete y en las costas de Tarragona. En todas estas regiones se mantiene el aviso de nivel amarillo por fenómenos tormentosos. Más débiles nos podremos encontrar con algunos chubascos en el resto de Castilla-La Mancha, norte de Cáceres y sur de Aragón. No se pueden descartar, que se den de forma esporádica, en Madrid, Segovia y Ávila. Se mantienen los cielos cubiertos con algunas lluvias débiles en el Cantábrico. En Canarias el fuerte viento alisio seguirá dejando cielos grises en el norte del Archipiélago. Los grande claros predominarán en el resto del país en un día en el que las temperaturas seguirán bajando.

Avance del viernes

Las tormentas abandonan el interior del país. En cambio, continuarán en el Levante. Preocupa que, durante la madrugada del viernes, se mantengan estáticas en el sur de Valencia y norte de Alicante donde según las previsiones el acumulado podría superar los 140 litros/m2 en 12 horas. Las fuertes tormentas también se esperan en el resto de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Almería y aún podrían darse en Ibiza y Tarragona. Salvo en el sur de Andalucía y costas del Cantábrico en el resto no se esperan lluvias mañana. Con estos mimbres, sobra decir que hay que extremar las precauciones a lo largo de las próximas horas en el mediterráneo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo

"El temporal 'Alice' ya está en marcha", César Gonzalo avisa de que quedan "tres días con posibles lluvias torrenciales en el este"

imagen de archivo de una tormenta en Valencia

La Aemet activa la alerta naranja por la DANA Alice en Valencia, Murcia y Baleares

Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa de que habrá "DANA hasta el lunes": "Atención en la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia"

César Gonzalo, Dana 'Alice'
Temporal Mediterráneo

DANA a la vista: César Gonzalo avisa del comienzo de un nuevo temporal en el Mediterráneo

Roberto Brasero
La previsión

"Llega la DANA Alice", Roberto Brasero detalla dónde podría afectar y hasta cuándo durará

César Gonzalo
Breve estabilidad

A partir de mañana cambia el tiempo: hoy, cálido y soleado martes

Tiempo totalmente anticiclónico en este martes. Cielos despejados con el paso de nubes de tipo alto en casi todo el territorio salvo en el norte de Canarias. Allí el fuerte viento alisio deja cielos cubiertos, la posibilidad de llovizna y fuerte oleaje. Calma en el resto y temperaturas al alza, de forma marcada en el este y norte de la península.

Roberto Brasero avisa de un cambio de tiempo esta semana: "Del veranillo a las tormentas"
La previsión

Roberto Brasero avisa de un cambio de tiempo esta semana: "Del veranillo a las tormentas"

Mañana todavía hará más calor. El miércoles ya bajarán las temperaturas por el norte, pero será el jueves cuando se note más el cambio de tiempo: llegará una vaguada con tormentas y posibles lluvias fuertes.

La Generalitat pone en servicio dos badenes sobre el barranco de Chiva en Pedralba dañado en la dana

La AEMET anuncia que las DANAs más adversas tendrán nombre propio: la primera será Alice

César Gonzalo

Lunes y martes de prórroga del veranillo: César Gonzalo avisa que después el tiempo se complica en el Mediterráneo

Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Calor casi veraniego en el sur y desplome térmico en el norte"

Publicidad