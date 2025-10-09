"El temporal 'Alice' ya está en marcha", César Gonzalo avisa de que quedan "tres días con posibles lluvias torrenciales en el este"

En este jueves, entramos de lleno en las horas más complicadas de este temporal Mediterráneo. Debido a la llegada de una vaguada retrógrada, que aporta inestabilidad suficiente para generar las fuertes tormentas previstas para hoy.

Temporal Alice

Durante este jueves y viernes esta vaguada junto con la llegada de vientos húmedos será la responsable de las posibles lluvias torrenciales que se esperan. Será durante la noche del viernes y sábado, cuando termine de formarse la DANA Alice, que da nombre a este temporal, y que hasta el domingo puede dejar chubascos muy fuertes y grandes acumulados de precipitación en el Mediterráneo.

Riesgo importante

Seguramente los avisos irán cambiando, pero cuando los relojes rozan las 11h de la mañana, los de nivel naranja se concentran en el Mediterráneo. Se activan en Castellón, Alicante, litoral de Murcia, Ibiza y Formentera, por chubascos muy fuertes, que rozarán lo torrencial. Porque se pueden llegar a acumular en una hora cantidades de hasta 60 litros/m2 ,o en un plazo de 4 horas más de 100 litros /m2.

Con menos virulencia las tormentas, también pueden descargar con fuerza a lo largo de la tarde en el norte de Andalucía, sur de Ciudad Real, de Albacete y en las costas de Tarragona. En todas estas regiones se mantiene el aviso de nivel amarillo por fenómenos tormentosos. Más débiles nos podremos encontrar con algunos chubascos en el resto de Castilla-La Mancha, norte de Cáceres y sur de Aragón. No se pueden descartar, que se den de forma esporádica, en Madrid, Segovia y Ávila. Se mantienen los cielos cubiertos con algunas lluvias débiles en el Cantábrico. En Canarias el fuerte viento alisio seguirá dejando cielos grises en el norte del Archipiélago. Los grande claros predominarán en el resto del país en un día en el que las temperaturas seguirán bajando.

Avance del viernes

Las tormentas abandonan el interior del país. En cambio, continuarán en el Levante. Preocupa que, durante la madrugada del viernes, se mantengan estáticas en el sur de Valencia y norte de Alicante donde según las previsiones el acumulado podría superar los 140 litros/m2 en 12 horas. Las fuertes tormentas también se esperan en el resto de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Almería y aún podrían darse en Ibiza y Tarragona. Salvo en el sur de Andalucía y costas del Cantábrico en el resto no se esperan lluvias mañana. Con estos mimbres, sobra decir que hay que extremar las precauciones a lo largo de las próximas horas en el mediterráneo.

