Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Dana Alice

VÍDEO: Las ambulancias alertan con megafonía del aviso rojo por las lluvias en Los Alcázares (Región de Murcia)

El temporal viene con fuerza y por eso en la Región de Murcia se activaba hace unas horas el aviso rojo, provocando la cancelación de clases en 8 municipios y 10 pedanías.

Los Alcázares

Las ambulancias alertan con megafonía del aviso rojo por las lluvias en Los Alcázares | Antena3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

En las próximas horas, se esperan en Murcia y otras zonas del este del país, las precipitaciones más intensas de esta borrasca, con lluvias localmente torrenciales que podrían superar los 140 litros en 12 horas. Esto por culpa de la Dana Alice, provocada por la entrada de una vaguada atlántica con aire frío en altura, que pone en alerta a gran parte del país. Debido a esto, la Aemet activaba la alerta por nivel rojo en la Región de Murcia, mediante un post por la red social 'X'.

Ante esta situación, se ha procedido a avisar a los vecinos de la zona, como ha pasado en el municipio de Los Alcázares, donde las ambulancias y los dispositivos de seguridad meteorológica salían a la calle con un mensaje de alerta: "Atención vecinos y vecinas de Los Alcázares, la Agencia Estatal de la Meteorología ha activado el aviso rojo por fuertes lluvias para mañana viernes 10 de octubre", así es como se acostaban hace unas horas los vecinos de la zona. Además, ruegan precaución durante todo el día, ya que en algunas zonas de la región ya han comenzado las inundaciones.

Previsión por las lluvias

La Dana Alice viene con mucha fuerza y es inevitable que nos recuerde a lo ocurrido en Valencia hace casi un año, por ello esta vez las previsiones son mayores y más efectivas. Comenzando por la cancelación de las clases en 8 municipios y 10 pedanías de la Región de Murcia, evitando así que los más pequeños se desplacen y puedan correr peligro. También se ha cortado la circulación de las líneas de autobús 22A, 22B, 11 y 33 que hacen los trayectos entre Alcantarilla, Beniel, Molina de Segura, Santomera y las universidades, por la gran cantidad de agua que hay por la zona. Siguiendo con la seguridad vial, han cortado la carretera RM-F51 en Torre Pacheco por el desbordamiento de un canal de riego en las inmediaciones de la vía regional.

Además, el Consejero de la Presidencia de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, emitía un comunicado exigiendo por la red social X el fin de las obras a diferentes infraestructuras de gran importancia para frenar el temporal: “No podemos seguir soportando la desidia del Gobierno de España ante infraestructuras que son imprescindibles para minimizar los efectos de las lluvias torrenciales".

Ortuño aseguraba: "Llevamos mucho tiempo, llevamos muchos años esperando esas obras" y continuaba su mensaje afirmando que ellos tienen todo preparado "las actuaciones están identificadas, sabemos lo que hay que hacer, pero falta voluntad política y falta presupuesto". De tal forma que reafirmaba que tienen las situación controlada y que no permitirán que Murcia sufra las consecuencias de la Dana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

Los Alcázares

VÍDEO: Las ambulancias alertan con megafonía del aviso rojo por las lluvias en Los Alcázares (Región de Murcia)

El barranco de las Ovejas a su paso por San Gabriel (Alicante)

Inundaciones en Alicante: el Barranco de las Ovejas se convierte en río tras las intensas lluvias de la DANA Alice

Roberto Brasero y el aviso rojo por la dana 'Alice' en Alicante y Murcia: "Estas serán las zonas de mayor riesgo"

Roberto Brasero y el aviso rojo por la dana 'Alice' en Alicante y Murcia: "Estas serán las zonas de mayor riesgo"

César Gonzalo
Temporal Mediterráneo

"El temporal 'Alice' ya está en marcha", César Gonzalo avisa de que quedan "tres días con posibles lluvias torrenciales en el este"

imagen de archivo de una tormenta en Valencia
DANA Alice

La Aemet activa la alerta naranja por la DANA Alice en Valencia, Alicante, Murcia y Baleares

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero avisa de que habrá "DANA hasta el lunes": "Atención en la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia"

Las tormentas ya empiezan esta tarde pero será a partir de mañana cuando las lluvias puedan causar problemas en el área Mediterránea. De momento mucha atención en la Comunidad Valenciana, Baleares y la Región de Murcia.

César Gonzalo, Dana 'Alice'
Temporal Mediterráneo

DANA a la vista: César Gonzalo avisa del comienzo de un nuevo temporal en el Mediterráneo

Hoy se activan avisos por fuertes lluvias y granizadas en el sur de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Lluvias más débiles previstas en el interior de Asturias y de Galicia. En el resto, apenas cambios. Fuerte viento en Canarias y cielos abiertos en el resto. Las temperaturas empiezan a bajar en el oeste y el norte.

Roberto Brasero

"Llega la DANA Alice", Roberto Brasero detalla dónde podría afectar y hasta cuándo durará

César Gonzalo

A partir de mañana cambia el tiempo: hoy, cálido y soleado martes

Roberto Brasero avisa de un cambio de tiempo esta semana: "Del veranillo a las tormentas"

Roberto Brasero avisa de un cambio de tiempo esta semana: "Del veranillo a las tormentas"

Publicidad