VÍDEO: Las ambulancias alertan con megafonía del aviso rojo por las lluvias en Los Alcázares (Región de Murcia)

En las próximas horas, se esperan en Murcia y otras zonas del este del país, las precipitaciones más intensas de esta borrasca, con lluvias localmente torrenciales que podrían superar los 140 litros en 12 horas. Esto por culpa de la Dana Alice, provocada por la entrada de una vaguada atlántica con aire frío en altura, que pone en alerta a gran parte del país. Debido a esto, la Aemet activaba la alerta por nivel rojo en la Región de Murcia, mediante un post por la red social 'X'.

Ante esta situación, se ha procedido a avisar a los vecinos de la zona, como ha pasado en el municipio de Los Alcázares, donde las ambulancias y los dispositivos de seguridad meteorológica salían a la calle con un mensaje de alerta: "Atención vecinos y vecinas de Los Alcázares, la Agencia Estatal de la Meteorología ha activado el aviso rojo por fuertes lluvias para mañana viernes 10 de octubre", así es como se acostaban hace unas horas los vecinos de la zona. Además, ruegan precaución durante todo el día, ya que en algunas zonas de la región ya han comenzado las inundaciones.

Previsión por las lluvias

La Dana Alice viene con mucha fuerza y es inevitable que nos recuerde a lo ocurrido en Valencia hace casi un año, por ello esta vez las previsiones son mayores y más efectivas. Comenzando por la cancelación de las clases en 8 municipios y 10 pedanías de la Región de Murcia, evitando así que los más pequeños se desplacen y puedan correr peligro. También se ha cortado la circulación de las líneas de autobús 22A, 22B, 11 y 33 que hacen los trayectos entre Alcantarilla, Beniel, Molina de Segura, Santomera y las universidades, por la gran cantidad de agua que hay por la zona. Siguiendo con la seguridad vial, han cortado la carretera RM-F51 en Torre Pacheco por el desbordamiento de un canal de riego en las inmediaciones de la vía regional.

Además, el Consejero de la Presidencia de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, emitía un comunicado exigiendo por la red social X el fin de las obras a diferentes infraestructuras de gran importancia para frenar el temporal: “No podemos seguir soportando la desidia del Gobierno de España ante infraestructuras que son imprescindibles para minimizar los efectos de las lluvias torrenciales".

Ortuño aseguraba: "Llevamos mucho tiempo, llevamos muchos años esperando esas obras" y continuaba su mensaje afirmando que ellos tienen todo preparado "las actuaciones están identificadas, sabemos lo que hay que hacer, pero falta voluntad política y falta presupuesto". De tal forma que reafirmaba que tienen las situación controlada y que no permitirán que Murcia sufra las consecuencias de la Dana.

