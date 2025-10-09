Roberto Brasero y el aviso rojo por la dana 'Alice' en Alicante y Murcia: "Estas serán las zonas de mayor riesgo"

Lluvias torrenciales

Las lluvias han comenzado pronto este jueves y van a seguir durante todo el día. Tras pasar por la provincia de Valencia ahora, al inicio de la tarde, están llegando a Ibiza y Formentera por un lado y por otro han dejado ya más de 60l/m2 en puntos de la provincia de Alicante, incluyendo la capital.

También se están desarrollando chubascos tormentosos en el norte de Granada y de la Región de Murcia. Para mañana viernes las precipitaciones más intensas se esperan en Valencia, Alicante y Murcia, donde probablemente puede llover con intensidad torrencial y donde pueden acumularse más de 180 l/m2 en el periodo de 12 horas, lo que da lugar a activar el nivel rojo de avisos, que es el máximo, y que ahora mismo tenemos activo a partir de mañana a las 10h en el litoral sur de Alicante y el área del Campo de Cartagena y Mazarrón en la Región de Murcia.

Aunque de menor intensidad, también se esperan mañana tormentas en el sur de Cataluña y de las Baleares, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla la Mancha, la costa de Almería o las sierras de Granada y Málaga.

Resto de España

Además de estas lluvias del este y el sureste, para mañana se contempla que a lo largo del día las nubes se vayan extendiendo al resto de la mitad sur y el centro peninsular, con posibilidad de algún chubasco por la tarde.

En el Cantábrico al contrario, se abrían claros por la tarde después de alguna llovizna matinal. Y en el oeste peninsular y Canarias los cielos estarán más soleados. Y todavía siguen suaves las temperaturas en la mayor parte de España dado que mañana serán similares a las de hoy salvo en el sureste que es donde pueden bajar un par de grados las máximas.

El sábado tendremos un ascenso de las temperaturas máximas en el tercio norte, sobre todo en Cantabria y el País Vasco y subirán algo también en el sureste peninsular, y notables en interiores del Cantábrico oriental. Descensos en el bajo Ebro y aledaños, y pocos cambios en el resto. Y es que el sábado en general será un día bastante soleado salvo en el área mediterránea donde seguirá la dana.

Evolución de la dana

'Alice' tendrá dos días "álgidos" según el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología: el viernes y el sábado. Ya hemos repasado antes las zonas de mayor riesgo de este viernes -Alicante y Murcia- identificadas con los avisos de nivel rojo vigentes a partir de las 10h (de todas formas conviene ir repasando posibles actualizaciones en la web de AEMET) y para el sábado seguirá la inestabilidad en el tercio este peninsular, Melilla, Estrecho y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que en principio ya deberían ir a menos en el sur de estas zonas, mientas que pueden seguir siendo fuertes en la comunidad Valenciana e incluso intensificarse ese día en el sur de Cataluña y Baleares, con lluvia a ratos torrencial y tormentas con granizo y con acumulados significativos en litorales y prelitorales entre el delta del Ebro y el cabo de la Nao y en Baleares. Estas serían las zonas de mayor riesgo para el sábado.

Luego el domingo podrían seguir las lluvias casi en esas mismas zonas (desde el norte de Alicante hasta el sur de Tarragona) pero ya en general con menos intensidad que en los días anteriores.

