Roberto Brasero alerta de "lluvias torrenciales y avisos rojos por la DANA Alice": ¿Cuándo afloja el temporal?

Este viernes siguen vigentes los avisos de nivel rojo durante todo el día en el litoral sur de Alicante y en Campo de Cartagena y Mazarrón en la Región de Murcia, y avisos de nivel naranja en Valencia, norte de Alicante y resto de la comunidad murciana. Hasta las tres de la tarde ya se habían recogido 130 l/m2 en la estación de AEMET de Cartagena/Salinas Cabo Palos. Y suma y sigue.

Siguen las lluvias torrenciales

Hoy y mañana se esperan los días más adversos de este temporal de lluvias propiciado por la presencia de la DANA Alice. Hoy los chubascos tormentosos podrían ser localmente torrenciales en puntos de Alicante y litorales de Murcia y acumular cantidades superiores a 140-180 mm en pocas horas según el aviso especial de AEMET.

Igualmente se esperan chubascos muy fuertes en el entorno del cabo de La Nao, con acumulados que podrían superar los 250-300 mm en algunas zonas entre hoy y mañana. Además tenemos algunos chubascos en el interior de Andalucía y las nubes han penetrado hasta el centro de la Península aunque ya con escasa posibilidad de que puedan descargar.

Mañana las precipitaciones intensas y persistentes irán abandonando el sureste y trasladándose más hacia el norte: las lluvias más abundantes se van al norte de la Comunidad Valencia, sur de Cataluña y en el archipiélago balear. Los chubascos tormentosos este sábado pueden ser localmente muy fuertes en el norte de Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Baleares, zonas donde además se pueden acumular importantes cantidades de precipitación en cortos periodos y dar lugar a esos problemas de inundaciones.

El domingo siguen las lluvias, pero menos

Las lluvias seguirán el domingo y lunes incluso, pero ya no deberían ser tan abundantes. No obstante, la AEMET nos advierte en su aviso especial de hoy que es probable que todavía continúen los chubascos localmente fuertes o muy fuertes durante la primera mitad del domingo en las mismas zonas: desde el norte del Cabo de la Nao hasta la desembocadura del Ebro, tendiendo a ir perdiendo intensidad a lo largo de la tarde salvo en el entorno de la desembocadura del Ebro, donde podrían ser más persistentes.

Resto de España: temperaturas más altas

En el resto de España nos espera un tiempo muy distinto e incluso mañana sábado con temperaturas más altas. Soleado en general, con algunas nieblas y nubes bajas matinales en regiones del tercio norte, y abundante nubosidad de evolución por la tarde en el interior y en Canarias, cielos nubosos en los norte con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en las islas de mayor relieve y poco nuboso al sur.

Las temperaturas en ascenso, sobre todo en el Cantábrico oriental, donde las máximas subirán más de 6º este sábado. Y muy parecidas serán las del domingo: 31º en Sevilla, 27º en Bilbao y 25º en Zaragoza en su día grande de El Pilar.

