DANA Alice: fin de semana aún con lluvias muy fuertes en el este, advierte Mercedes Martín

En los últimos días se ha formado un anticiclón de bloqueo sobre las islas británicas, que ha obligado a las borrascas a desviarse hacia el sur. Esto ha favorecido el aislamiento de una depresión en niveles altos, conocida como DANA, situada ahora sobre el sur peninsular.

Alice permanecerá prácticamente estacionaria durante el fin de semana, mientras se debilita lentamente. Aun así, la interacción con otras perturbaciones en altura mantendrá la atmósfera muy inestable en todo el área mediterránea.

¿Por qué las lluvias están siendo tan torrenciales?

El flujo del este y nordeste, cargado de humedad tras su paso sobre el Mediterráneo, está alimentando una sucesión de líneas de tormenta muy activas que se intensificarán especialmente en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el sureste peninsular. Se esperan precipitaciones fuertes o muy fuertes y persistentes, con acumulados que podrían superar los 250 o incluso los 300 l/m² en el entorno del cabo de La Nao, sobre todo en las zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante.

Las lluvias más intensas, hoy y mañana

En lo que llevamos de día hoy, viernes, las estaciones automáticas de la red de AVAMET han registrado acumulaciones de lluvia muy significativas: 164 l/m² en Castelló de la Plana (Islas Columbretes), 158 l/m² en El Genovés, 147 l/m² en Barx, 146 l/m² en Llutxent y más de 140 l/m² en Xàtiva.

Aunque no se trata de récords históricos, sí son valores muy altos para un solo día en esta zona y en esta época del año. En el contexto de octubre, se sitúan entre los acumulados más elevados de los últimos años en la red de AVAMET, comparables a los de las DANAs más activas del Mediterráneo.

Hoy y mañana serán los días más adversos del episodio, con posibilidad de superar los 180l/m² en puntos del litoral sur de Valencia y Murcia. También se esperan tormentas fuertes en el norte de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, este de Castilla-La Mancha, Andalucía oriental y las Pitiusas.

¿Qué zonas estarán bajo aviso?

Según los avisos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este sábado, el riesgo será elevado en la fachada mediterránea y Baleares, donde se esperan lluvias muy fuertes y persistentes.

El nivel naranja, que indica riesgo importante, se extiende por buena parte del litoral y prelitoral de la Comunidad Valenciana, especialmente en las provincias de Valencia y Alicante, donde se prevén los acumulados más altos del episodio. En estas zonas podrán registrarse hasta 100 l/m² en 12 horas y picos de 40 litros en tan solo una hora.

También estarán bajo aviso naranja las islas Baleares, donde las tormentas podrán dejar hasta 100 l/m² en apenas cuatro horas, con especial incidencia en Mallorca e Ibiza.

El nivel amarillo, que implica riesgo moderado, afectará a sectores del sur de Cataluña, Castellón y Murcia, donde las precipitaciones podrán ser intensas, aunque más irregulares.

En conjunto, las tormentas más intensas se concentrarán entre la noche del viernes y la mañana del sábado, coincidiendo con la fase más activa de la DANA Alice.

¿Cuándo mejorará la situación?

El domingo 12, aunque con incertidumbre, podrían continuar los chubascos localmente fuertes o muy fuertes durante la primera mitad del día, especialmente en el entorno de la desembocadura del Ebro, donde podrían ser más persistentes. A partir del lunes, las lluvias tenderán a ser más dispersas y menos intensas, aunque la inestabilidad podría mantenerse en la fachada mediterránea.

Temperaturas cálidas para la época

Las temperaturas máximas se mantendrán contenidas en las zonas afectadas por la DANA, debido a la nubosidad y la lluvia, con valores de entre 22 y 26 °C en el litoral valenciano y murciano, en torno a 25–26 °C en Baleares, y hasta 30 o 31 °C en puntos del valle del Guadalquivir.

En cambio, en el noroeste y el norte peninsular el ambiente será más cálido de lo habitual para estas fechas. Entre mañana y el domingo, las temperaturas subirán notablemente, alcanzando 27 °C en Bilbao, 25 °C en Logroño, Zaragoza y Soria, 24 °C en Valladolid y hasta 29 °C en Ourense.

