La estación de esquí de San Isidro en León resiste abierta con menos de 200 metros esquiables

El panorama es desolador. El termómetro de la estación leonesa de San Isidro nos recibe con 11 grados de temperatura. La nieve que debería teñir la Cordillera Cantábrica es anecdótica. La que cubre la única pista esquiable es la que han conseguido mantener con cañones porque hace más de diez días que no cae nada del cielo. Son apenas 140 metros de los 34 kilómetros esquiables con los que cuenta la estación.

Un remonte solitario empuja a los apenas veinte esquiadores que no pierden las ganas de deslizarse una y otra vez por la misma pendiente. "Hemos venido desde Madrid pensando que habría algo más de nieve, pero es un pena", reconoce un joven con tabla de snowboard. "Al menos podemos esquiar", señala otra usuaria resignada. Una esquiadora de origen ruso que viene desde Mallorca junto a su hija nos cuenta que se conforman con una sola pista porque son principiantes.

La temporada empezó con retraso. Hasta el día 10 de enero las instalaciones leonesas no pudieron acoger a los primeros esquiadores. Ahora, la ausencia de precipitaciones y, sobre todo, las altas temperaturas, auguran un cierre temporal inminente. "Si seguimos así no vamos a poder aguantar más de una semana. No hace frío para poder fabricar nieve y ésta es la que queda", señala el responsable de pistas de San Isidro, Antonio Alonso.

No es la primera vez que esto ocurre. "Hace dos años tuvimos la temporada más larga y el año pasado la más corta. Pero fue muy intensa y logramos los mismos ingresos", recuerda Alonso confiando en que a mediados de febrero se produzcan cambios que traigan nieve y temperaturas propias del invierno.

La estación invernal de San Isidro es la única que permanece abierta en la Cordillera Cantábrica después de que este lunes Leitariegos, también en León, haya anunciado su cierre temporal tres semanas después de que abriera.