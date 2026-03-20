Roberto Brasero: "La primavera llega con borrasca, nubes y lluvias"

Con fuerza ha estado lloviendo durante la noche y primeras hora del viernes en el oeste del archipiélago canario. A primera hora de la tarde nos han dado un cierto respiro salvo en La Palma donde sigue granizando y donde hasta las 14h habían recogido 110 l/m2 en el observatorio del Roque de los Muchachos. El viento también ha dejado rachas superiores a los 100 km/h en numerosos puntos de las islas de Gran Canaria y Tenerife, llegando a los 123 km/h en Agaete y 122 km/h en Izaña. Mañana continuará la inestabilidad en el archipiélago canario con chubascos localmente fuertes o muy fuertes, acompañados de tormenta y granizo, especialmente en las islas más montañosas. Podrá nevar en las cumbres y el viento soplará con rachas muy fuertes, de nuevo con avisos costeros en todas las islas

Lluvias por el sur

También hemos estrenado la primavera con lluvias en el sur de la península y oleaje en las costas del Estrecho y el Mediterráneo andaluz. Mañana seguirán entrando nubes que irán recorriendo la Península de sur a norte pero al norte peninsular solo llegarán en forma de tipo alto sin precipitaciones. Sí podrá llover en zonas de Andalucía, Extremadura, comunidad valenciana, castilla la Mancha, el entorno del sistema central con nevadas a partir de 1600 metros y en Ceuta y Melilla. Temperaturas más bajas en el centro de la península y sin grandes cambios respecto a hoy en el resto de España. El domingo se irán recuperando.

El domingo vuelve el sol

En la Península también las lluvias irán a menos. Serán probables de nuevo en la mitad sur de la Península, pero mucho más ocasionales y dispersas, con tendencia abrirse claros a lo largo del día. Cielos poco nubosos en general en el resto de la Península y en Baleares, con algunas lluvias por la mañana en el Cantábrico oriental y al final del día en Girona con fuertes racha de viento en Tarragona. Las temperaturas del domingo serán más frías que las del sábado a primera hora pero luego por la tarde comienza la remontada, salvo en el extremo norte donde no cambiarán.

Próxima semana

En el resto de España habrá una clara tendencia hacia un tiempo más estable, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes y pocas lluvias en los primeros días de la semana. En las temperaturas viviremos ese clásico contraste entre la noche y el día propio de estas fechas y que se conoce como oscilación o amplitud térmica. En algunas zona del interior se podrá pasar de rozar la helada de madrugada a superar los 20º por la tarde.

Semana Santa

Según este mapa del modelo de predicción del Centro Europeo, tendríamos una anomalía negativa en toda España, es decir, que sería una semana con menos lluvias de las habituales para la fecha en todos los territorios salvo en el cantábrico oriental y Canarias. donde aparecer una ligera anomalía positiva, es decir, lluvias por encima de la media climatológica de esas semana. Este pronóstico -como siempre digo- es apenas un brochazo en un lienzo y lo que nos interesa es el trazo fino de los pinceles que son previsiones más aproximadas y concretas y por lo tanto más útiles. Y esas vendrán más adelante. Por ahora este pronostico nos está pintando un marco general de una semana santa poco lluviosa. Marco general que, excuso decirlo, hay que cogerlo todavía “con pinzas”.

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