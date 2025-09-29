Temporal
Cinco medidores de la red de vigilancia de la CHJ registran fallos durante la alerta roja por lluvias en la Comunidad Valenciana
Este lunes se mantiene la alerta roja en la Comunidad Valenciana por riesgo extremo de lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.
La Comunidad Valenciana se mantiene en vilo una vez más por la amenaza de lluvias. Este lunes se mantiene la alerta roja por riesgo extremo en el litoral valenciano por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha especificado que la situación en las próximas horas se prevé "muy adversa" en el este peninsular. Además, los acumulados durante todo el episodio podrían superar los 300 litros por metro cuadrado.
Fallos en medidores de caudales de ríos
En Antena 3 Noticias permanecemos pendientes, minuto a minuto, de toda la actualidad sobre la borrasca que sacude al este del país. Una de las noticias que ha trascendido recientemente es que varios medidores de caudales de ríos registran fallos. El mapa de la Confederación Hidrográfica del Júcar revela fallos en cinco sensores, dos de ellos marcan error y otros tres directamente no transmiten información por errores técnicos. Esta situación se produce en un momento preocupante, en el que ya se han producido inundaciones durante la madrugada en municipios como Aldaia.
Consecuencias del temporal
Entre las consecuencias del temporal, se han cancelado cuatro vuelos en el aeropuerto de Valencia y otros acumulan retrasos. También hay retrasos en los trenes de Cercanías de Valencia y en algunos tramos de Cataluña.
En cuanto a las carreteras, desde Tráfico se recomienda a los conductores mantenerse informados del estado de las carreteras en todo momento a través de fuentes oficiales.
Aplazado el Valencia-Oviedo de este lunes
El Juez de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado la suspensión del encuentro de LaLiga que este lunes, a las 21:00 horas, debían disputar el Valencia y el Real Oviedo, debido a la alerta roja por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia levantina.
El encuentro se celebrará finalmente este martes a las 20:00 horas. La RFEF informa en un comunicado de que, "ante las preocupantes predicciones meteorológicas acordadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la provincia de Valencia en el día de hoy, constituyen razones de máxima prudencia a fin de evitar la generación de riesgos para los participantes y asistentes al partido".
