Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Temporal

Cinco medidores de la red de vigilancia de la CHJ registran fallos durante la alerta roja por lluvias en la Comunidad Valenciana

Este lunes se mantiene la alerta roja en la Comunidad Valenciana por riesgo extremo de lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Un hombre cruza un badén inundable

Los medidores de caudal de la Confederación Hidrográfica del Júcar registran fallos | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

La Comunidad Valenciana se mantiene en vilo una vez más por la amenaza de lluvias. Este lunes se mantiene la alerta roja por riesgo extremo en el litoral valenciano por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha especificado que la situación en las próximas horas se prevé "muy adversa" en el este peninsular. Además, los acumulados durante todo el episodio podrían superar los 300 litros por metro cuadrado.

Fallos en medidores de caudales de ríos

En Antena 3 Noticias permanecemos pendientes, minuto a minuto, de toda la actualidad sobre la borrasca que sacude al este del país. Una de las noticias que ha trascendido recientemente es que varios medidores de caudales de ríos registran fallos. El mapa de la Confederación Hidrográfica del Júcar revela fallos en cinco sensores, dos de ellos marcan error y otros tres directamente no transmiten información por errores técnicos. Esta situación se produce en un momento preocupante, en el que ya se han producido inundaciones durante la madrugada en municipios como Aldaia.

Consecuencias del temporal

Entre las consecuencias del temporal, se han cancelado cuatro vuelos en el aeropuerto de Valencia y otros acumulan retrasos. También hay retrasos en los trenes de Cercanías de Valencia y en algunos tramos de Cataluña.

En cuanto a las carreteras, desde Tráfico se recomienda a los conductores mantenerse informados del estado de las carreteras en todo momento a través de fuentes oficiales.

Aplazado el Valencia-Oviedo de este lunes

El Juez de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado la suspensión del encuentro de LaLiga que este lunes, a las 21:00 horas, debían disputar el Valencia y el Real Oviedo, debido a la alerta roja por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia levantina.

El encuentro se celebrará finalmente este martes a las 20:00 horas. La RFEF informa en un comunicado de que, "ante las preocupantes predicciones meteorológicas acordadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la provincia de Valencia en el día de hoy, constituyen razones de máxima prudencia a fin de evitar la generación de riesgos para los participantes y asistentes al partido".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Qué hacer ante una riada por lluvias torrenciales si estás en casa, en el coche o viajas en tren a las zonas en alerta por precipitaciones

Qué hacer ante una riada por lluvias torrenciales si estás en casa, en el coche o viajas en tren a las zonas en alerta por precipitaciones

Publicidad

El Tiempo

El túnel de al lado del barranco de La Saleta con lodo por las fuertes lluvias, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia, Valencia, Comunidad Valenciana (España)

Última hora del temporal en directo, alerta por lluvias: la Aemet mantiene el nivel rojo en las zonas afectadas por la dana de Valencia

Un hombre cruza un badén inundable

Cinco medidores de la red de vigilancia de la CHJ registran fallos durante la alerta roja por lluvias en la Comunidad Valenciana

Lluvias torrenciales

¿Es obligatorio ir a trabajar en caso de alerta meteorológica? Así funcionan los permisos climáticos

Vota la mejor foto de septiembre
Tus imágenes

Vota la mejor foto de los espectadores de septiembre 2025

Coche en un túnel lleno de agua en la Avenida ranillas, Zaragoza
INCIDENCIAS

Carreteras cortadas, retrasos en trenes y vuelos cancelados por las inundaciones en Valencia, Cataluña y Aragón

César Gonzalo
Lluvias torrenciales

Lluvias torrenciales en el este, por un cóctel explosivo: la previsión de César Gonzalo

Día muy complicado en el este del país. Con fuertes tormentas que ya han dejado las primeras lluvias torrenciales. Los avisos de AEMET se concentran en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia. Destacan las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona con aviso rojo, peligro extremo. Se pueden superar los 180 litros/m2 en 12 horas.

Imagen de archivo de lluvias.
BORRASCA

Las recomendaciones de los expertos ante las inundaciones por las fuertes lluvias

Varias provincias del este de España están en alerta ante la probabilidad de fuertes precipitaciones.

Imagen del temporal en Zaragoza

Caos en Zaragoza por las precipitaciones de las últimas horas: "Es un charco, bueno no, es un lago"

Inundación en Hospital Royo Vilanova de Zaragoza

VIDEO | La tromba de agua inunda los bajos del Hospital Royo Vilanova de Zaragoza

Qué hacer ante una riada por lluvias torrenciales si estás en casa, en el coche o viajas en tren a las zonas en alerta por precipitaciones

Qué hacer ante una riada por lluvias torrenciales si estás en casa, en el coche o viajas en tren a las zonas en alerta por precipitaciones

Publicidad