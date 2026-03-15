Canarias recibirá la primavera con lluvia, viento y nieve

Dos prealertas por viento y oleaje han estado activadas hasta este mismo domingo en Canarias y, después de apenas unos días de descanso, un nuevo temporal llegará al Archipiélago. Se trata de la borrasca Samuel. A partir del próximo martes por la tarde, regresan las precipitaciones y la inestabilidad en todas las islas.

La borrasca se posicionará al oeste de Madeira y se irá desplazando hacia el sureste, afectando de lleno a Canarias. Primero se dejará notar en las islas occidentales, y se irán desplazando hacia el este, afectando finalmente a todo el archipiélago durante días, al menos hasta el domingo 22.

Para el miércoles, las mayores precipitaciones se esperan en La Palma y en Gran Canaria. El viento soplará del oeste en las islas occidentales, y del sur en las orientales, dejando fuerte oleaje en las costas orientadas al oeste y sobre todo en las islas occidentales. Ya por la tarde, la costa este de Tenerife podría registrar los mayores acumulados de lluvia.

De cara al jueves, todas las islas esperan de nuevo lluvias, aunque menos abundantes en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto, será un día muy lluvioso, especialmente en La Palma y en Tenerife. Aquí incluso se espera que nieve en la cumbre.

Borrasca fría

La meteorología estará marcada en toda España por el descuelgue de una enorme borrasca fría aislada (BFA) en el Atlántico, situada frente a las costas de Portugal.

Este sistema quedará anclado entre las Azores, Canarias y Portugal entre el miércoles y el sábado. Esto significa que los chubascos podrían ser localmente fuertes, tanto en la mitad occidental de la Península como en el Archipiélago. Aunque Canarias podría ser la comunidad más afectada.

Un fin de semana muy lluvioso

La borrasca Samuel se podría intensificar a partir del viernes 20 de marzo: lluvias en todas las islas. Los días más adversos podrían ser viernes, sábado y domingo, con registros diarios de entre 20 y 40 litros por metro cuadrado en islas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

El acumulado semanal podría superar los 100 litros por metro cuadrado en la mayoría de las Islas, incluso se podrían rebasar los 150 litros en zonas del oeste de La Palma y Tenerife. Las islas de Lanzarote y Fuerteventura serían las que registrarían menores cantidades.

La nieve podría caer en las cotas más altas del Teide: de entre 2 y 3 centímetros de espesor en los últimos días, debido a la entrada de aire frío en altura asociada a la borrasca.

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